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Российская газета

МиГ-31 против F-22: российский истребитель сравнили с американским

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Источник изображения: rg.ru

Возможности российского и американского истребителей МиГ-31 и F-22 сравнили, обозначив их преимущества и недостатки. Вывод оказался неутешительным для США.


Как пишет Мilitary Watch Magazine, F-22 Raptor считается самым мощным западным самолетом, предназначенным для завоевания превосходства в воздухе, а МиГ-31 относится к самым эффективным и тяжелым российским истребителям-перехватчикам.

Издание отмечает, что при весе около 29 400 кг F-22 может использовать один из самых больших и мощных радаров весом около 554 кг. Однако МиГ-31, весящий после заправки около 39 000 кг, способен нести еще более крупную РЛС, который обеспечивает большую дальность обнаружения.

Также в публикации отмечается, что МиГ-31 вооружен более эффективными ракетами. Кроме того российский самолет сам по себе быстрее и универсальнее американского.

На вооружении МиГ-31 состоят ракеты Р-37, которые являются более современными, чем ракеты AIM-120, имеющиеся у F-22. Российские ракеты могут развивать гиперзвуковую скорость - до 6 чисел Маха, в то время, как американские - только 4 Маха. Боеголовка российской ракеты весит 60 кг, а американской - 20 кг. Все это увеличивает вероятность поражения цели российским самолетом.

"Однако, пожалуй, самым значительным преимуществом вооружения МиГ-31 является его дальность. Р-37 - более крупная ракета, способная поражать цели на расстоянии до 400 км. Даже радиус действия последних ракет AIM-120D составляет менее половины этого диапазона. Дальность действия вооружения МиГ-31, вероятно, окажется еще больше, так как летные характеристики самолета также играют свою роль", - говорится в публикации.

Дело в том, что МиГ-31 способен летать на высотах более 21 км и на высоких скоростях, что позволяет ему запускать ракеты с большей кинетической энергией, что увеличивает дальность их полета.

В качестве преимущества F-22 указывается использование технологий скрытности. Однако мощный радар МиГ-31 позволяет обнаруживать стелс-истребители на значительных дистанциях. Кроме того, модернизированные российские самолеты могут обмениваться информацией о целях. Это также считается эффективным средством борьбы со стелс-платформами на больших расстояниях. В материале упоминается и наличие у российского самолета инфракрасной системы поиска и слежения, которой нет у F-22.

Еще одним существенным преимуществом МиГ-31 являются меньшие, по сравнению с F-22, эксплуатационные расходы. Американский истребитель по этому показателю оказался в числе самых дорогих самолетов. Его содержание обходится налогоплательщикам в 700 миллионов долларов. Кроме того, для F-22 подходят не все типы взлетно-посадочных полос, в то время как МиГ-31 оказывается менее затратным. Также МиГ-31, в отличие от F-22 способен взлетать с ледовых аэродромов, что является большим плюсом для условий арктической войны.

"МиГ-31 является в целом превосходной конструкцией, и ему удается извлечь пользу из своего веса и высокой производительности планера, сохраняя при этом низкие эксплуатационные расходы по сравнению с F-22. F-22 находится в неблагоприятном положении. МиГ-31, вероятно, останется в эксплуатации значительно дольше", - пишет Мilitary Watch Magazine.

Также отмечается, что вооружение МиГ-31 новыми ракетами Х-47М2 "Кинжал" делает его преимущество перед F-22 подавляющим, поскольку этот американский самолет плохо приспособлен для выполнения миссий "воздух-поверхность" и противодействия вражеским военным кораблям, а значит проигрывает в универсальности.


Руслан Мельников

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Страны
Россия
США
Продукция
AMRAAM
F-22
МиГ-31
Р-37
Проекты
Арктика
ГЗЛА
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