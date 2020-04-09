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Независимое военное обозрение

Руководство МО обсудило насущные проблемы

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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Источник изображения: rg.ru

В Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 7 апреля состоялось селекторное совещание с руководящим составом ВС, сообщила пресс – служба МО.

Прежде чем приступить к рассмотрению вопросов, обозначенных в повестке дня, министр предложил обсудить тему распространения вирусной инфекции. «Напомню, что в соответствии с поручением правительства в МО развёрнут оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения в ВС новой коронавирусной инфекции. В объединениях, соединениях, воинских частях и организациях работают оперативные группы», - сказал генерал.

Он отметил, что для выявления вирусоносителей и оперативного реагирования сформировано 49 подвижных санитарно-эпидемиологических групп. Определён алгоритм работы должностных лиц по организации профилактических мер. «Важнейшей государственной задачей, которую мы сейчас решаем, является строительство и ввод в эксплуатацию 16 многофункциональных медицинских центров в Западном, Южном, Центральном и Восточном военных округах. На эти цели МО выделено 8,8 млрд рублей. Подрядные организации уже приступили к работам на площадках в 16 военных госпиталях. Строительство идёт в соответствии с планами-графиками. Объекты будут введены в эксплуатацию в период с 20 апреля по 15 мая», - заявил Шойгу.

В ходе совещания министр поручил командующим Восточным военным округом и Тихоокеанским флотом совместно с Главным военно-медицинским управлением в течение 10 суток нарастить емкость госпитального судна «Иртыш» до 450 мест для размещения на нем неинфецированных больных с целью разгрузки лечебных учреждений Министерства обороны на Дальнем Востоке и подготовить их для возможного приема больных с признаками коронавирусной инфекции.

Генерал также напомнил, что 28 марта завершилась внезапная проверка, в ходе которой повышалась готовность органов военного управления, соединений, воинских частей и медицинских организаций к локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения инфекций и отметил, что все привлекаемые силы и средства успешно справились с поставленными задачами.

Остановился глава военного ведомства и на вопросе организации и проведения в стране весенней призывной кампании, которая началась 1 апреля. В соответствии с указом президента РФ в войска будет направлено 135 тыс. человек. «Напомню всем должностным лицам о важности профилактической работы в период начавшегося призыва граждан на военную службу. Наша приоритетная задача не допустить распространения новой инфекции среди призывного контингента, сохранить здоровье военнослужащих и гражданского персонала. Ещё раз обращаю внимание командующих войсками военных округов и Северным флотом, руководителей органов военного управления на необходимость взять под личный контроль организацию данной работы», - подчеркнул министр.

Кроме того, он отметил, что военные комиссариаты должны быть приведены в условия усиленного дезинфекционного режима и укреплены необходимым медицинским имуществом, в том числе для проведения термометрии и тестирования. Он сказал о важности обеспечения качественное медицинского освидетельствования и психологического отбора новобранцев, отправка которых к местам прохождения службы начнётся после 20 мая.

Шойгу добавил, что уточнение необходимых военно-учетных данных осуществляется сотрудниками военкоматов только в дистанционном режиме — по телефону. «МО не только принимает меры по предупреждению новой коронавирусной инфекции в ВС РФ, но и по поручению Верховного Главнокомандующего помогает ряду стран в борьбе с этой угрозой», — напомнил Сергей Шойгу.

В НЦУО для решения внезапно возникающих задач и поддержания непрерывного взаимодействия создана оперативная группа с участием представителей Минпромторга, Роспотребнадзора, Федеральной таможенной службы и Пограничной службы.

Министр предложил обсудить ведущиеся работы по модернизации стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, а также по возобновлению производства самолётов Ту-160.

На совещании был также рассмотрен ход подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Продолжается работа по сохранению исторической памяти о войне, противодействию фальсификации значения Победы, отметил Сергей Шойгу, и сказал, что к этой работе подключены серьёзные научные силы, военные архивы, музеи, средства массовой информации. «И конечно, наш гражданский долг - забота о ветеранах. Мы неоднократно говорили об этом, ещё раз подчеркну - каждому ветерану необходимо уделять максимум внимания и оказывать постоянную поддержку», - подчеркнул министр.

В завершение тематической части совещания был рассмотрен вопрос исправности учебной авиации Воздушно-космических сил (ВКС). «Отмечу, что работа по её повышению проводится большая и, самое главное, эффективная. Если в сентябре прошлого года в войсках было готово к эксплуатации около 50% учебных самолётов от общего числа, то сейчас таких самолётов практически 90%. Это количество позволит нам в текущем году обеспечить качественную подготовку курсантов-лётчиков», - заявил Шойгу.


Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»

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