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Независимое военное обозрение

Германия хочет вместе с ЕС контролировать космос

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Флаг ФРГ
Флаг ФРГ.
Источник изображения: pixabay.com

Германия отказалась поддержать российскую инициативу по нераспространению оружия в космосе. Об этом, 7 апреля сообщила газета «Известия», ей заявили в МИД ФРГ. Представители ведомства также отметили, что предложение Москвы не соответствует представлениям Берлина и Брюсселя о безопасности в космическом пространстве. Однако, они признали, что Германия и ЕС хотят предотвратить гонку вооружений в космосе и создают для этого европейскую нормативную базу. Ранее Вашингтон отказался поддержать инициативу России и приступил к созданию космических войск.

В Совете Федерации «Известиям» пояснили, что подобное поведение Запада связано с намерением Америки выйти из всех ограничивающих его действия соглашений. Сенаторы также отметили, что в перспективе это приведет к новой гонке вооружений.

В конце февраля глава министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в очередной раз призвал страны Запада «выработать общеприемлемые меры, которые были бы способны предотвратить силовое противостояние в космосе». Он подчеркнул, что сегодня единственным конструктивным предложением по этому вопросу является предложенный Москвой и Пекином проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.

Еще в 2004 году Россия в одностороннем порядке обязалась первой не размещать оружие в космосе. В 2005 году аналогично поступили все остальные государства ОДКБ. На сегодняшний день решение Москвы поддержали 22 страны, включая Аргентину, Кубу, Бразилию и другие государства. В преддверии Международного дня полета первого человека в космос 1 апреля к проекту присоединилась африканская страна Бурунди. Но среди поддержавших инициативу РФ нет ни одной крупной космической державы, за исключением Китая. Ни США, ни Израиль, ни Франция не откликнулись на этот призыв.

В МИД ФРГ «Известиям» также объявили, что ни Германия, ни ЕС не поддерживают предложение России, поскольку оно не отвечает их представлениям о безопасном космосе. Однако, заверили, что предотвращение гонки вооружений в космосе имеет для Европы первостепенное значение. Поэтому Германия и ЕС стремятся создать всеобъемлющую и поддающуюся проверке нормативную базу для обеспечения безопасности в околоземном пространстве. Эта структура должна будет рассматривать все угрозы, исходящие в направлениях Земля–космос, космос–космос и космос–Земля. Представители МИД также отметили, что она должна будет включать инструменты, необходимые для эффективного контроля и проверки выполнения обязательств, для обеспечения транспарентности и доверия друг другу участников договоренностей.

МИД ФРГ настаивает на том, что подход, предложенный РФ, не отвечает этим требованиям. По мнению представителей ведомства, постепенный процесс создания всеобъемлющих и юридически обязательных рамок должен начинаться с согласования на международном уровне норм ответственного поведения в космосе.

Представитель Германии в комитете по разоружению ООН Сюзанна Бауманн заявила газете, что вопрос состоит не в том, чтобы предотвратить размещение оружия в космосе и не допустить новую гонку вооружений. Главным в настоящее время является обеспечение общей безопасности в мире и в укреплении доверия между странами.

Замечание представителя Германии особенно актуально звучит на фоне не приносящих желаемых результатов усилий России продлить договор СНВ-III, срок действия которого истечет в феврале будущего года. 1 апреля посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва готова продлить договор «хоть сегодня», однако для этого требуется согласие США, которое до сих пор не получено.


Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»

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Страны
Аргентина
Бразилия
Бурунди
Германия
Израиль
Китай
Куба
Россия
США
Франция
Компании
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ООН
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Лавров Сергей
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