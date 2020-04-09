Ради создания своего БТР прибалтийские республики готовы объединиться

Эстония, Латвия и Финляндия договорились о планах совместного производства военной бронетехники.

Пока речь идет о согласовании общих технических требований для выпуска опытного образца бронетранспортера, сообщили в эстонском Минобороны.

Согласно информации Минобороны, программа предусматривает разработку техники с бронированной колесной системой. По словам секретаря Министерства Кристиана Прикка, в условиях нынешнего кризиса Эстонии важно закладывать фундамент для создания новых рабочих мест и укрепления обороны республики.

«В проекте, в котором участвуют несколько сторон, мы должны помнить, что нашей главной целью является разработка платформы, отвечающей требованиям Сил обороны Эстонии, по выгодной цене», - сказал Прикк.

В Минобороны республики также отметили, что разработка новой военной техники позволит заменить устаревшие машины Pasi, которые создавались в 1980 году в Финляндии для замены советских БТР. В настоящее время в составе Сил обороны Эстонии насчитывается 140 бронемашин, большинство из которых должно быть списано в ближайшие годы.

Rubaltic.ru отмечает, что нынешнее соглашение позволит трем балтийским странам создать свободный обмен комплектующими.