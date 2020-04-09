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Названо отличие российско-украинского «Союза» от полностью российского

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Источник изображения: Фото: пресс-служба Роскосмоса / РИА новости

Собранная полностью из российских комплектующих средняя ракета «Союз-2.1а», которая 9 апреля с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС» должна стартовать к Международной космической станции (МКС), превосходит носитель «Союз-ФГ», собираемый с применением произведенных на Украине элементов, передает РИА Новости заявление космонавта Анатолия Иванишина.

По словам специалиста, «Союз-2.1а» отличает улучшенная система управления двигателями первой и второй ступени. «Как результат, повышенная точность выведения на орбиту. Если в мой предыдущий полет, который был на ракете "Союз-ФГ", точность выведения была до плюс-минус 42 километров по высоте, здесь будет не более 5», — сказал космонавт.

Ранее в апреле агентство, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли, сообщило, что европейская компания Arianespace из-за пандемии коронавируса на полгода запретила старты ракет «Союз-СТ» производства российского Ракетно-космического центра «Прогресс» с экваториального космодрома Куру (Французская Гвиана).

В сентябре 2019 года был запущен последний «Союз-ФГ», использующий аналоговую систему управления украинского производства. Данный пуск стал последним для «Гагаринского старта» на космодроме Байконур в Казахстане, который на три года закрывается для модернизации. С 2020 года пилотируемые старты к МКС должны проводиться на носителе «Союз-2.1а», получившем российскую цифровую систему управления.

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Страны
Гвиана
Казахстан
Россия
Украина
Франция
Компании
Arianespace
Проекты
2020-й год
Ariane РН
Байконур
МКС
Союз ПКК
Союз РН
Союз-2 РН
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