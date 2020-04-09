Зарубежным борцам с памятью спуска не будет

Президент России утвердил закон об ответственности за уничтожение захоронений и памятников воинам

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение воинских захоронений и памятников, текст которого был опубликован 7 апреля, на официальном портале правовой информации, сообщило «Федеральное агентство новостей» (ФАН). Новый акт, дополняющий Уголовный кодекс РФ, был принят Государственной Думой 31 марта 2020 года, а 2 апреля одобрен Советом Федерации.

Введенная юридическая норма предусматривает наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей, либо лишения свободы на срок до трех лет за уничтожение или повреждение памятников, стел, обелисков или других мемориальных объектов, расположенных на территории России. При этом штраф за такое же нарушение, совершенное группой лиц, составит от 2 до 5 млн рублей, а лишение свободы - на срок до пяти лет. Если же правонарушение было совершено за пределами России, то уголовное дело рассматривается судом того региона, где было проведено соответствующее расследование.

Проект закона о наказании за осквернение воинских захоронений и памятников воинов был подготовлен МО РФ. Как в декабре прошлого года отмечал глава ведомства Сергей Шойгу, его принятие будет способствовать более эффективной борьбе с вандалами и их покровителями. Меры ответственности касаются как участников противоправных актов, так и политиков, чиновников, в том числе иностранных, которые своим действием или бездействием этому способствуют.

По словам первого заместителя председателя комитета СФ по международным делам Владимира Джабарова, это «абсолютно правильный и своевременный закон», который позволит защищать память советских воинов, отдавших свою жизнь в борьбе с фашистской Германией и поможет бороться с уничтожением воинских памятников и захоронений в других странах. «К счастью у нас таких случаев практически не бывает, ну только пара моментов, когда молодежь по глупости чем-то подобным занимается, хотя тоже несет за это ответственность. Да, был случай, когда один из «молодцов» в Москве к вечному огню проехал на машине и потом понес наказание. Но вот, к сожалению, в странах бывшего соцлагеря, в Польше, Чехии, Прибалтике это имеет место быть. Последний случай как раз произошел в Праге, когда демонтировали памятник маршалу Коневу, освободителю столицы страны. Тогда еще староста района (Ондржей Коларж – ФАН) съязвил по этому поводу, заявив, что у памятника видите ли не было маски во время эпидемии коронавируса. И это такая мерзость, которая возмутила весь наш народ», - заявил сенатор в беседе с корреспондентом ФАН.

Он также заметил, что, если бы российские правоохранители выявили в действиях Коларжа состав преступления, то, согласно новому закону, в отношении этого гражданина Чехии могло бы быть возбуждено уголовное дело, позволяющее преследовать его по всей территории страны, а возможно, даже и по всему миру. «Так, кстати, делают американцы, когда кто-то нарушает их законодательство. Они, несмотря ни на что, задерживают таких людей, экстрадируют к себе и предают суду. Я думаю, что, если мы такое сделаем, если будет прецедент, то, наверно, в следующий раз дураки, мягко говоря, поостерегутся. Это же идиоты, которые истории своей не знают и, вместо личной благодарности этому человеку (маршалу Коневу - ФАН), они сносят его памятник. Ну и были другие факты, когда Польша кучу памятников сносила, Латвия, Литва, Эстония тоже. Если этот закон заработает, будет очень здорово. Да, понятно, что не всегда будет возможность таких людей наказать, но то что их можно заочно судить и объявлять в розыск - это правильно. Но тут важно отметить — оценку все равно должны давать юристы», - заключил Джабаров.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»