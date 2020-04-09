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Военное обозрение

На Украине начались испытания модернизированного танка Т-72АМТ

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Источник изображения: topwar.ru

На Украине начались испытания опытного образца модернизированного танка Т-72АМТ, презентованного в 2017 году. Тестирование проходит на полигоне "Десна" в Черниговской области. Об этом сообщают украинские СМИ.

Как сообщается, специалистами Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники проводятся испытания опытного образца модернизированного танка Т-72, изготовленный для ВС Украины. О запланированном испытании новой модификации танка под обозначением Т-72АМТ ранее сообщило Минобороны Украины при передаче ВСУ модернизированных танков Т-72.

На этот раз военное ведомство ограничилось сообщением, что на опытном образце танка установлены новые приборы, двигатель и танк испытывается в условиях, приближенных к боевым. Планируются боевые стрельбы.

Источник изображения: topwar.ru

Однако ранее сообщалось, что в ходе модернизации на Т-72АМТ установлены "приборы ночного видения с ЭОП третьего поколения", прибор наблюдения командира ТКН-3УМ, прицел-прибор наведения 1К13-49 "Неман" (от танка Т-72Б) с возможностью ведения огня танковой управляемой ракетой «Комбат», ночной прибор механика-водителя ТНК-72 или ТВН-4БУП, радиостанции турецкой компании Aselsan и "Либидь-К-2РБ" (Motorola сборки киевской фирмы «Доля и Ко.Лтд») вместо Р-123 (Р-173), комплект навигационной аппаратуры ГЛОНАСС/GPS СН-3003 «Базальт» (производства ГП «Оризон-Навигация», Смела, Черниговская область), двигатель В-84-1 вместо В-46, вспомогательный генератор, комплекс динамической защиты по образцу танка Т-72UA (с применением части элементов комплекса "Нож"), защитные решетки в задней части корпуса и башни, ведущие колеса с гусеницами по типу Т-80, неоновые фары, 12,7-мм зенитная пулеметная установка с дистанционным управлением от танка Т-64БВ и дополнительным бронированием, видеокамеры заднего вида и зеркала заднего вида.

Что из всего вышеперечисленного точно установлено не известно.

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