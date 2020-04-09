Керченский судозавод "Залив" возобновляет работу после карантина

Строящиеся на ООО "Судостроительный завод "Залив" боевые корабли и вспомогательные суда для ВМФ России. Керчь, 18.02.2020.

Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Керченский судостроительный завод "Залив" возобновит работу после карантина со следующей недели, производственный процесс будет организован с учетом норм противовирусной безопасности, сообщили в пресс-службе предприятия.

"Мы планируем, что весь состав основных производственных рабочих завода приступит к своим обязанностям со следующей недели, что касается вспомогательного персонала и ИТР, то их вывод будет осуществляться постепенно по мере производственной необходимости", - сказал генеральный директор завода Игорь Обрубов, которого цитирует пресс-служба.

"Возвращение к привычному ритму работы будет происходить постепенно, мы не выводим одномоментно весь коллектив", - отметил Обрубов.

Уточняется, что решение возобновить работу было принято из-за обязательств завода по госконтрактам , срок исполнения которых может попасть под угрозу из-за длительного перерыва. По этой причине "Залив" вошел в список системообразующих предприятий, которым, несмотря на карантин, разрешена деятельность в обычном режиме.

"Предприятие четко следует всем инструкциям и предписаниям по недопущению распространения коронавирусной инфекции", - сообщает предприятие.

Среди сотрудников завода введена обязательная термометрия, дезинфекция и использование защитных масок. Также администрация предприятия организовала автобусную доставку сотрудников на работу.

"Чтобы в нужном объеме обеспечить потребности завода в таких необходимых средствах индивидуальной защиты, на пошив масок был перепрофилирован швейный участок предприятия", - сообщает завод.