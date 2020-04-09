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WarSpot

«Джеральд Форд» готов защищаться

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Источник изображения: warspot.ru

Самый дорогой в мире корабль готов защитить себя. Вчера, 7 апреля, портал defence-blog.com сообщил о том, что ВМС США провели тестирование боевых систем своего новейшего авианосца USS Gerald R. Ford (CVN 78).

«Испытания представляют собой комплекс тестирования боевых систем как единого целого и обеспечения максимальной готовности к выполнению боевых задач и самообороны. По результатам испытаний комплекс боевых систем показал максимальную готовность, а моряки развили больше оперативных и технических навыков», — рассказал Рон Маккаллистер, офицер по боевым системам авианосца USS Gerald R. Ford (CVN 78).

Авианосец USS Gerald R. Ford (CVN 78)

Источник изображения: navyrecognition.com

В частности, были испытаны все боевые системы, радиолокационное оборудование, а также работа системы опознавания «свой-чужой». Кроме того, экипаж провёл виртуальное стимулирование поражение вражеского самолёта.

USS Gerald R. Ford является первым в серии из десяти кораблей одноимённого типа. Новые авианосцы заменят на вооружении корабли типа Nimitz, которые находятся в эксплуатации с 1975 года. Gerald R. Ford — третье поколение атомных авианосцев, несущее боевую службу в составе ВМС США. Первым из них стал тип Enterprise, но из-за высокой стоимости корабля программа была ограничена единственным экземпляром, который нёс службу с 1962 по 2012 год (всего планировалась постройка шести авианосцев).

Вторым поколением американских атомных авианосцев стали корабли типа Nimitz. Головной авианосец Nimitz (CVN-68) был принят на вооружение ВМС США в 1975 году, а заключительный (George H. W. Bush (CVN-77) вошёл в состав флота в 2009 году. Сегодня все десять кораблей серии несут службу в различных уголках мира.

Авианосец Gerald R. Ford (CVN-78) — самый дорогой корабль в мировой истории (его строительство обошлось военному бюджету США почти в $13 млрд). Корабль был заложен 13 ноября 2009 года и спущен на воду 9 ноября 2013 года. Gerald R. Ford имеет 337 м в длину, максимальную ширину 78 м, водоизмещение порядка 100 000 т и рассчитан на 90 самолётов и вертолётов. Согласно техническому описанию, на корабле разместят самолёты F-35, F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, а также вертолёты MH-60R/S.

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Страны
США
Продукция
CVN-77
CVN-78
EA-18
F-18
F-35
Super Hornet
Проекты
Gerald R. Ford
Nimitz
Авианосец
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