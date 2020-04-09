Как идет строительство госпиталя для больных коронавирусом в Волгограде

В Волгограде военные строители приступили к монтажу стен госпиталя для размещения пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией. Открытие нового медицинского учреждения на сто мест запланировано на 30 апреля.

"Всего за две недели рабочими произведено бетонирование цоколя и установлен арматурный металлический каркас здания, весом более 400 тонн. Строители приступили к монтажу сэндвич-панелей. Уже смонтировано около одной тысячи квадратных метров", - сообщили "РГ" в пресс-службе Южного военного округа.

В военном ведомстве отметили, что работы ведутся круглосуточно и в три смены. Всего задействовано 400 рабочих и порядка 40 единиц техники. На площадке соблюдаются все меры для профилактики коронавируса.

"Утвержден штат медицинского центра, специалисты проходят дополнительную подготовку на базе военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге", - подчеркнули в ЮВО.

Напомним, возведение 16 госпиталей для больных коронавирусом началось 20 марта. На юге России новые медицинские центры будут также построены в Севастополе и Ростове-на-Дону. Кроме военнослужащих, лечить в них также будут гражданское население.

Каждый госпиталь будет укомплектован современной техникой, в том числе компьютерными томографами, аппаратами анестезиологии, эндоскопии и экстракорпоральной мембранной оксигенации. Сейчас формируется необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

Николай Грищенко