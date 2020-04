Чудо-техника из Прибалтики: зачем соседи РФ создают новое оружие

Эксперт оценил план стран Прибалтики разработать свою бронемашину

Эстония, Латвия и Финляндия подписали техническое соглашение о совместной разработке бронетехники. Эстония считает этот проект средством для запуска национальной оборонной промышленности и поддержания своей обороноспособности на требуемом уровне после глобального коронавирусного кризиса.

Новое соглашение позволяет Эстонии продолжить свое участие в трехсторонней программе. В ее рамках будут определены требования для потенциальной закупки парка бронированных автомобилей. При этом комплектующие для них будут производиться во всех трех странах, говорится в заявлении министерства обороны Эстонии, сообщает Defense News.

«Мы должны помнить, что нашей главной целью является разработка платформы, которая отвечает требованиям сил обороны Эстонии по наиболее выгодной цене», - заявил постоянный секретарь военного ведомства страны Кристьян Прикк.

«Мы видим большой потенциал в этом проекте, тем более что мы уже вовлечены в фазу разработки, что является наилучшим способом обеспечения того, чтобы в конечном итоге у нас было оборудование, отвечающее нашим потребностям», - добавил он.

Эстония граничит с Россией, как и два других участника программы - Финляндия и Латвия.

Эти страны «обеспокоены возможностью российского военного авантюризма вдоль границ Москвы с Западом», пишет Defense News.

А в связи с тем, что пандемия COVID-19 наносит ущерб национальным экономикам и испытывает на прочность международные альянсы, некоторые военные эксперты полагают, что причин для беспокойства может быть еще больше, когда «пыль осядет».

На встречу новому

Техническое соглашение, подписанное в начале апреля, примерно соответствует содержанию письма о намерениях, подписанному в декабре прошлого года, в котором были изложены более широкие параметры этого совместного проекта.

Эстония стремится заменить свои 140 бронеавтомобилей Pasi, изготовленных финской Patria, и впервые сошедших с конвейера в 1980-х годах.

Бронетранспортер Pasi, или XA-180 создан финской фирмой Sisu в начале 1980-х годов. Использует доработанную базу коммерческого грузового автомобиля Sisu SA-150. Серийное производство XA-180 ведется с 1983 года, всего было выпущено около 1000 машин этого типа в различных вариантах. Является основным бронетранспортером финской армии, также поставлялся на экспорт в ряд других государств.

По данным министерства обороны Эстонии, срок эксплуатации этого парка боевых бронированных машин закончится в 2024 году.

По словам официальных представителей военного ведомства страны, первые результаты разработки прототипа нового автомобиля должны проявиться уже в этом году.

«Для нас важно, чтобы подобное международное оборонное сотрудничество, которое имеет очень четкие экономические измерения, продолжалось», - сказал Прикк.

«В нынешнем кризисе также важно, чтобы мы продолжали укреплять наш оборонный потенциал и, если возможно, закладывать основы для создания новых рабочих мест или сохранения существующих в секторе оборонной промышленности Эстонии», - добавил он.

Эстония спасает экономику

Десяток эстонских предприятий во главе с фирмой Milrem уже приступили к созданию консорциума. Они примут участие в общем тендере Эстонии, Финляндии и Латвии по закупке бронетехники, а по возможности и сами начнут производство такой техники в стране, сообщает эстонское издание ERR.

«Эстонские предприятия объединились и продемонстрировали четкое желание участвовать в этом проекте», - заявил ERR исполнительный директор Эстонского союза оборонной промышленности Тармо Рянисоо, добавив, что предприятия предложили министерству обороны страны два варианта участия в тендере.

«Первый вариант: созданный консорциум приобретает лицензию Patria на производство бронемашин в Эстонии, на составление цепочки поставок вместе с дизайном необходимых модификаций и обеспечение развития в Эстонии», - рассказал изданию ERR Рянисоо, отметив, что такой вариант потребует напряженных переговоров с представителями Patria и других стран.

«Если это будет слишком дорого, то эстонский консорциум мог бы сам разработать соответствующий потребностям Эстонии бронетранспортер 6x6. Необходимая компетенция у эстонской оборонной промышленности есть», - заверил исполнительный директор.

По данным ERR, к проекту во главе с Milrem AS подключились Baltic Marine Group, Cybernetica AS, Baltflex AS, OÜ Nordic Armoury, OÜ Bristol Trust, Merrem Tööstusplast OÜ, Heavy Industries Estonia OÜ, Toci OÜ и Torm Metall OÜ. Участвовать могут и другие эстонские предприятия.

Участники проекта хотели бы удерживать до 70% стоимости производства бронетранспортеров и цепочки поставок в Эстонии, обеспечивая как сохранение рабочих мест, так и создание новых.

Представитель предприятия Milrem сообщил, что подготовка к участию в тендере продвинулась далеко, имеется реальная машина, с которой консорциум собирается выступить, а также произведены необходимые подсчеты стоимости проекта и инвестиций. Объем закупки составил бы сотни миллионов евро.

По словам исполнительного директора Союза оборонной промышленности, если бы Эстония приобрела в рамках тендера сотню или больше бронетранспортеров на 30-40 лет, это означало бы весьма большие затраты.

Стоимость одной машины выражается шестизначными, а то и семизначными числами.

«Обслуживание в течение 30-40 лет также стоило бы миллионы», - рассказал Рянисоо.

Представители консорциума намерены встретиться с руководством завода Patria в мае. «Мы должны будем принять решение, производить какую-то часть бронетранспортера в Эстонии или же эстонские предприятия выступят с конкурирующим предложением относительно производства бронемашин», - объяснил Рянисоо.

Он отметил, что в планах консорциума - создание бронемашины, с производством которой справилась бы и эстонская промышленность. Министерство обороны страны проект одобряет.

Подведомственный военному ведомству Эстонии Центр оборонных исследований также относится к планам предприятий благосклонно.

«Совместно с Латвией мы поставили условием проекта участие в нем местных оборонных предприятий. Также мы попросили представителей завода Patria сделать конкретное предложение, каким образом можно привлечь эстонскую оборонную промышленность», - сообщил директор Центра оборонных исследований Кусти Сальм.

«В то же время мы лишь в начальной фазе проекта. Первая цель - получить соответствующую требованиям Эстонии платформу по максимально выгодной цене», - добавил он.

«Поставка новой техники - всегда сложный процесс, в котором следует считаться с требованиями и этапами тендера разных стран. Для Эстонии это значит, что решение о замене используемых сейчас бронетранспортеров будет принято в рамках составляемой сейчас программы развития государственной обороны, а не только в рамках договоренностей между странами», - объяснил пресс-секретарь министерства обороны Роланд Муроф.

Амбиции против реальности

«Мы видим, что главная забота эстонских партнеров финской компании Patria в рамках данного проекта - задействовать свои предприятия и получить технику минимальной стоимости. Очевидно, что нет и речи о разработке какой-то новой бронированной колесной платформы «с нуля», - рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

По мнению эксперта, скорее всего, будет выбран максимально простой и дешевый вариант известной финской бронемашины Patria AMV модульной компоновки (колесная формула 8×8), но с колесной формулой 6×6.

На примере Польши, выпускающей бронемашины Rosomak (Patria AMV) по финской лицензии, можно предположить выбор в пользу варианта, близкого Rosomak-R2 - машины с колесной формулой 6×6, с дистанционно управляемым боевым модулем, вооруженным 12,7-мм пулеметом.

Как сказал собеседник издания, такие опции, как дополнительное бронирование, боевой модуль с автоматической пушкой и/или ПТУР, комплекс активной защиты, резко увеличивают стоимость и вряд ли будут востребованы эстонскими заказчиками.

«Известно, что в базовой версии Patria AMV стоит около $1,5 млн. Желание эстонских заказчиков получить машину с ценником менее семизначного выглядит патриотично, но нереализуемо», - заметил Виктор Мураховский.

«Про боевые свойства в этом случае говорить не приходиться - они более чем скромные. Без пакета дополнительного бронирования такие машины «прошиваются» российскими 30-мм автоматическими пушками и 14,5-мм пулеметами БМП/БМД/БТР на дистанции действительного огня со всех ракурсов», - заключил Виктор Мураховский.

Михаил Ходаренок