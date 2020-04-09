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Российская газета

Беспилотник нанес удар по перевозившему Т-55 тягачу в Ливии

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Источник изображения: rg.ru

Ударный беспилотник Bayraktar TB2 обстрелял тягач с тралом, перевозивший Т-55, в районе ливийского города Бени-Валид. Боевая машина принадлежит одному из подразделений Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара.

Основной удар пришелся на автомобиль, который был полностью выведен из строя. Бронированный груз при этом не пострадал. По всей видимости, была предпринята попытка эвакуировать сгоревшее транспортное средство и средний танк. Однако в ходе повторного налета дрону удалось серьезно повредить полуприцеп.

Налеты на цистерны с топливом турецких БПЛА, действующих на стороне так называемого Правительства национального согласия, уже становятся привычными. Практически каждый день в Сети появляются фотографии поврежденных горящих бензовозов.

ЛНА, в свою очередь, наносит воздушные удары по командным пунктам и складам боеприпасов противника. Для этого используются беспилотники и самолеты, в том числе МиГ-21.

Не прекращаются столкновения и на земле. Стороны применяют различное стрелковое оружие, гранатометы, а также артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Так, одно из опубликованных видео демонстрирует применение 107-мм РСЗО Тип 63 китайского производства, смонтированной на автомобиль.

Известно, что такие установки имеются по обе стороны линии фронта.



Алексей Брусилов

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Страны
Китай
Ливия
Турция
Продукция
МиГ-21
Т-55
Проекты
БПЛА
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