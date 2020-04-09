Беспилотник нанес удар по перевозившему Т-55 тягачу в Ливии

Ударный беспилотник Bayraktar TB2 обстрелял тягач с тралом, перевозивший Т-55, в районе ливийского города Бени-Валид. Боевая машина принадлежит одному из подразделений Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара.

📸 #Libya'da Bayraktar TB2'nin darbeci Hafter milislerinin konvoyunu bombalaması sonrası T-55 tankı. pic.twitter.com/TFMPydcCMt — GÖKTÜRK ¦ #EvdeKal 🇹🇷 (@GokturkReport) April 6, 2020

Основной удар пришелся на автомобиль, который был полностью выведен из строя. Бронированный груз при этом не пострадал. По всей видимости, была предпринята попытка эвакуировать сгоревшее транспортное средство и средний танк. Однако в ходе повторного налета дрону удалось серьезно повредить полуприцеп.

الدقيق يحترق في الشميخ جنوب بني وليد 🙊 pic.twitter.com/uuF0CyYwvZ — سومه صبراته (@sabrath221) April 6, 2020

Налеты на цистерны с топливом турецких БПЛА, действующих на стороне так называемого Правительства национального согласия, уже становятся привычными. Практически каждый день в Сети появляются фотографии поврежденных горящих бензовозов.

ЛНА, в свою очередь, наносит воздушные удары по командным пунктам и складам боеприпасов противника. Для этого используются беспилотники и самолеты, в том числе МиГ-21.

Не прекращаются столкновения и на земле. Стороны применяют различное стрелковое оружие, гранатометы, а также артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Так, одно из опубликованных видео демонстрирует применение 107-мм РСЗО Тип 63 китайского производства, смонтированной на автомобиль.

Известно, что такие установки имеются по обе стороны линии фронта.

Алексей Брусилов