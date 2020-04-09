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Военное обозрение

Китайский автор сравнил самолёты J-16 и Су-34, принадлежащие к разным классам

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Источник изображения: topwar.ru

Китайский информационный ресурс Sohu решил провести сравнение самолётов J-16 ВВС НОАК и Су-34 ВКС России. Сам выбор самолётов для сравнения выглядит весьма странно. Ведь Су-34 хотя и позиционируется как истребитель-бомбардировщик, всё же в первую очередь используется для выполнения задач в качестве средства именно фронтовой бомбардировочной авиации. В Сирии Су-34 использовались именно в таком формате. А китайский J-16 – многоцелевой истребитель, который обычно сравнивается по тем или иным параметрам с современными модификациями Су-30 (например, Су-30МКК) или же с Су-35, хотя до последнего он явно не дотягивает.

Но автор в Sohu решил выбрать для сравнения с многоцелевым истребителем J-16 именно истребитель-бомбардировщик Су-34.

При этом автор пишет, что «если сравнивать эти самолёты с точки зрения структуры фюзеляжа, параметров двигателя, авионики и вооружения, то у J-16 есть преимущество над Су-34».

Из статьи:

При создании J-16 начали опираться на преимущества самолётов пятого поколения. Кроме того, преимущества J-16 проявляются по радиусу боевого применения, по максимальной скорости и по маневренности. Маневренность же Су-34 высока, но всё же недостаточна для того, чтобы превзойти J-16, несмотря на то, что оба самолёта вышли из развития проекта Су-27.

Далее автор констатирует, что «единственным серьёзным преимуществом Су-34 над J-16 можно считать наличие боевого применения российского самолёта».

В такой ситуации китайскому автору стоит посоветовать пойти ещё дальше и сравнить китайский J-16, например, с УБС Л-39. В конце концов, и у того, и другого есть крылья. В этом случае автор материала сможет найти ещё больше преимуществ у китайского многоцелевого истребителя…

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Сирия
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L-39
Л-39
Су-27
Су-30
Су-30МК
Су-34
Су-35
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