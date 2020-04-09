Морская авиация Балтфлота провела учения на полигоне неподалёку от границ Литвы

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В Калининградской области прошли учения с практическим бомбометанием. В учениях приняли участие около десяти фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Согласно сообщению, практическое бомбометание проводилось по полноразмерным мишеням, имитирующим командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника. Учения прошли на полигоне "Добровольский", расположенном на приграничной с Литвой территории.

Бомбометание летчиками морской авиации флота производилось с учетом опыта действий ВКС ВС РФ, полученного в Сирийской

Арабской Республике

- говорится в сообщении.

Бомбометание производилось авиационными бомбами ОФАБ-250 и П-50Т на высотах от 500 метров до километра по мишенному полю на авиационном полигоне. Действия пилотов фиксировались комплексом объективного контроля, элементы которого установлены на боевых машинах и на земле в районе боевого применения.

Кроме того, летчики выполнили фигуры сложного пилотажа, среди которых вертикальные, горизонтальные и косые "бочки", боевые развороты, а также приемы ухода от средств ПВО противника.