Войти
Военное обозрение

Морская авиация Балтфлота провела учения на полигоне неподалёку от границ Литвы

480
0
0

Источник изображения: Минобороны РФ

В Калининградской области прошли учения с практическим бомбометанием. В учениях приняли участие около десяти фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Согласно сообщению, практическое бомбометание проводилось по полноразмерным мишеням, имитирующим командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника. Учения прошли на полигоне "Добровольский", расположенном на приграничной с Литвой территории.

Бомбометание летчиками морской авиации флота производилось с учетом опыта действий ВКС ВС РФ, полученного в Сирийской

Арабской Республике

- говорится в сообщении.

Бомбометание производилось авиационными бомбами ОФАБ-250 и П-50Т на высотах от 500 метров до километра по мишенному полю на авиационном полигоне. Действия пилотов фиксировались комплексом объективного контроля, элементы которого установлены на боевых машинах и на земле в районе боевого применения.

Кроме того, летчики выполнили фигуры сложного пилотажа, среди которых вертикальные, горизонтальные и косые "бочки", боевые развороты, а также приемы ухода от средств ПВО противника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Россия
Сирия
Продукция
Су-24
Су-24М
Су-30
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БФ
Военные учения
Похожие новости
09.04.2020
Морская авиация Балтфлота провела учение под Калининградом
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
31.07.2017
Величие флота: зачем России грандиозный военно-морской парад
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.04 14:44
  • 12
В NASA рассчитывают, что россияне и американцы будут летать в космос на кораблях обеих стран
  • 09.04 14:36
  • 1
Обстрел самолета США из гранатомета сняли на видео
  • 09.04 14:23
  • 2
Командир сверхсекретного отряда ВВС США рассказал о ненадежности советских МиГов
  • 09.04 14:06
  • 1
В МИД РФ напомнили о статусе космического пространства
  • 09.04 14:06
  • 1
Армия США получила первую партию новых снайперских винтовок M110A1
  • 09.04 14:04
  • 131
Страна не работает до 30 апреля
  • 09.04 13:58
  • 1
Нецелесообразно: кого не позовут на парад Победы
  • 09.04 13:57
  • 1
«Захват территорий»: в России оценили планы Трампа на Луну
  • 09.04 13:10
  • 115
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 09.04 13:10
  • 31
Кому выгодно убийство экономики
  • 09.04 13:10
  • 8
Перемены вместо «реформ»
  • 09.04 12:57
  • 1
Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКС
  • 09.04 12:41
  • 54
Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года
  • 09.04 11:20
  • 5
Новый калибр может изменить тактику боя
  • 09.04 11:15
  • 1
"Боевые баркасы": на чем украинские моряки хотят штурмовать Крым