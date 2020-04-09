Россия и Турция провели третье совместное патрулирование трассы М4 в Идлибе

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Третье совместное патрулирование российской военной полиции и турецких военных прошло в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, пишет Анатолийское агентство.

Сегодня прошло третье совместное с Россией патрулирование в Идлибе. Патрулирования будут продолжены

- заявил глава турецкого военного ведомства, добавив, что эксцессов во время патрулирования не случилось.

В свою очередь, в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) подтвердили факт совместного патрулирования, сообщив, что от российской стороны в патрулировании участвовали два бронетранспортера БТР-80 и бронеавтомобиль "Тигр". С воздуха продвижение совместной колонны контролировалось российскими беспилотниками. Координация взаимодействия осуществляется через Совместный координационный центр.

8 апреля состоялось третье совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию

- говорится в сообщении ЦПВС.

Предыдущие патрулирования прошли 15 и 23 марта этого года.

Трасса М-4 является важнейшей транспортной артерией Сирии, соединяющей Алеппо с Латакией. Ранее трасса, проходящая по территории Идлиба, полностью контролировалась в провинции боевиками террористических группировок. О совместном патрулировании участка трассы М4 Турция и Россия договорились в начале марта на переговорах президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.