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Интерфакс-АВН

Три корвета на Балтике отработали артиллерийские удары

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Корвет "Стойкий"
Корвет "Стойкий".
Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Корветы "Сообразительный", "Стерегущий" и "Стойкий" выполнили артиллерийские стрельбы в акватории Балтийского моря, сообщила пресс-служба Балтфлота.

"В рамках планового тактического учения в акватории Балтийского моря экипажи корветов успешно отработали задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника и нанесли артиллерийский удар по морским целям",- сообщили в пресс-службе

Там отметили, что в качестве воздушных мишеней были использованы осветительные артиллерийские снаряды, поставленные из 152-мм дивизионной самоходной гаубицы "Акация" с мыса "Таран" в Калининградской области.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С3 Акация
Проекты
20380 Корвет-1
Военные учения
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