Три корвета на Балтике отработали артиллерийские удары

Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Корветы "Сообразительный", "Стерегущий" и "Стойкий" выполнили артиллерийские стрельбы в акватории Балтийского моря, сообщила пресс-служба Балтфлота.

"В рамках планового тактического учения в акватории Балтийского моря экипажи корветов успешно отработали задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника и нанесли артиллерийский удар по морским целям",- сообщили в пресс-службе

Там отметили, что в качестве воздушных мишеней были использованы осветительные артиллерийские снаряды, поставленные из 152-мм дивизионной самоходной гаубицы "Акация" с мыса "Таран" в Калининградской области.