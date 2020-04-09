Авиация Балтфлота разбомбила "противника" с учетом сирийского опыта

Морская авиация Балтийского флота отработала нанесение бомбовых ударов по наземным целям на полигоне в восточной части Калининградской области.

В полетах было задействовано порядка десяти экипажей фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ. Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, бомбометание производилось с учетом опыта действий ВКС ВС РФ, полученного в Сирийской Арабской Республике.

Боевая учеба была плановой. Летчикам предстояло выполнить полеты в заданный квадрат, вскрыть наземную обстановку и провести прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням, имитирующим командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника.

Удар по "врагу" наносился авиационными бомбами ОФАБ-250 и П-50Т на высотах от 500 метров до километра по мишенному полю на авиационном полигоне. Действия пилотов фиксировались комплексом объективного контроля, элементы которого установлены на боевых машинах и на земле в районе боевого применения.

Летчики также выполнили фигуры сложного пилотажа, в том числе вертикальные, горизонтальные и косые "бочки", боевые развороты, и отработали приемы ухода от средств ПВО противника.

Тем временем

Специалисты инженерно-авиационной службы Балтийского флота начали плановый перевод авиатехники на летний режим эксплуатации. На каждом самолете и вертолете будет проведена замена специальных жидкостей, проверка работоспособности основных систем, узлов и агрегатов, осмотр двигателей и топливных баков. В завершение состоится облет каждого самолета и вертолета на разных режимах, скоростях и высотах. Качество работ проверят специально созданные комиссии.

Светлана Песоцкая (Калининградская область)