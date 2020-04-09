Первая космическая клевета: как жена оболгала астронавтку

Жену астронавтки NASA обвинили в клевете

Жену Энн Макклейн - американского астронавта обвинили в клевете на свою супругу. Женщины находятся в состоянии развода и решают судьбу сына, выяснили американские СМИ.

Неожиданное продолжение получила громкая история, облетевшая мир в августе 2019 года и заставившая обсуждать личную жизнь астронавта NASA Энн Макклейн.

Макклейн была 341-м астронавтом NASA, когда отправилась на МКС в качестве бортинженера 3 декабря 2018 года и вернулась на Землю 25 июня прошлого года. За время экспедиции она совершила два выхода в открытый космос. В августе того же года газета New York Times сообщила, что жена Макклейн, офицер разведки ВВС США в отставке Саммер Уорден, обвинила супругу в незаконном доступе к ее банковскому счету. Причем, по словам женщины, астронавт сделала это с борта МКС, с компьютера NASA.

Об этом бывший офицер ВВС узнала, когда пришла в банк для того, чтобы выяснить, откуда жена получила информацию о ее банковском счете. В результате специалисты установили, что один из компьютеров принадлежал NASA. Уорден передала полученные ею сведения в Федеральную торговую комиссию США, а также в само NASA. При этом женщина уточнила, что Макклейн не украла и не потратила средства с банковского счета.

Сама подозреваемая опровергла заявления супруги - она рассказала, что заходила проверить семейный счет с разрешения Уорден. Астронавт сообщила, что постоянно делала это ранее без каких-либо возмущений со стороны экс-возлюбленной. «Она категорически отрицает, что сделала что-то ненадлежащее, и полностью сотрудничает со следствием», - заявил адвокат женщины Расти Хардин.

В итоге скандалом пришлось заниматься генеральному инспектору NASA, а журналисты подхватили историю, назвав ее первым истории уголовным преступлением, совершенным в космосе.

Как пишут американские СМИ, между астронавтом и ее супругой идет тяжба по вопросу опеки над их сыном - с этой целью якобы Макклейн и пыталась узнать состояние счета супруги.

«В этих обвинениях определенно нет правды. Мы проходим через процесс болезненного личного расставания, который, к сожалению, вылился в прессу», - сказала тогда Макклейн.

По словам адвоката, Макклейн действительно входила в аккаунт супруги, лишь удостовериться, что семейный счет в порядке и денег хватит на их сына, «который родился за год до их встречи». Макклейн утверждала, что зашла под тем же паролем, что использовала все годы их отношений.

Жена против жены

На днях история получила продолжение после того, как против самой Уорден были выдвинуты обвинения в клевете.

«Против 44-летней женщины выдвинуто официальное обвинение по поводу ложных обвинений, сделанных федеральным властям», - говорится в тексте заявления, распространенного офисом прокурора Южного округа штата Техас. Сообщается, что перед судом женщина должна предстать 13 апреля.

Обвинение утверждает, что Уорден имела сразу несколько банковских счетов, доступ к которым был открыт Энн Макклейн вплоть до 31 января 2019 года.

Сама же Уорден утверждала, что открыла новый счет в сентябре 2018 года и якобы сменила настройки, чтобы предотвратить доступ к нему своей жены. В действительности, говорится в обвинении, счет этот был открыт в апреле 2018 года и настройки доступа не менялись хозяйкой до января 2019 года.

Теперь против Уорден выдвинуты два обвинения - по ложным обвинениям, выдвинутым ею 19 марта 2019 в жалобе в в Федеральную торговую комиссию США и второй раз - 22 июля 209 года в ходе интервью с генеральным инспектором NASA.

В случае, если вина Уорден будет доказана, ей грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере $250 тыс.

Личная жизнь американских астронавтов не в первый раз приводит к скандалам в СМИ. В 2007 году полиция арестовала 43-летнюю Лизу Мари Новак, за год до этого летавшую в космос в составе экипажа шаттла Discovery. Сгорающая от ревности Новак преодолела немалое расстояние, чтобы выяснить отношения с соперницей. Будучи замужем и имея троих детей, астронавт влюбилась в коллегу по отряду астронавтов Уильяма Офилейна. Но Офилейн отдал предпочтение капитану ВВС США Колин Шипман. С ней-то Новак и отправилась выяснять отношения.

Когда астронавт узнала, что Шипман вылетает из Хьюстона в Орландо, она решила во что бы то ни стало встретиться с ней. Новак предстояло преодолеть почти 1,5 тыс. км в самый кратчайший срок, чтобы успеть в прилету Шипман, поэтому в дорогу она надела подгузники, которые используют астронавты во время запуска и посадки шаттла. И Новак действительно успела. Облачившись в парик и длинное пальто, она выжидала соперницу на парковке в аэропорту и напала на нее.

Отдел "Наука"