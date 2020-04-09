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Интерфакс-АВН

Морская авиация Балтфлота провела учение под Калининградом

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Фронтовой бомбардировщик Су-24М
Фронтовой бомбардировщик Су-24М.
Источник изображения: © РИА Новости

Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Около десяти бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ провели учение с практическим бомбометанием в Калининградской области, сообщил в среду Балтийский флот.

"Бомбометание летчиками морской авиации флота производилось с учетом опыта действий ВКС ВС РФ полученного в Сирийской Арабской Республике", - говорится в сообщении флота, которое поступило в "Интерфакс".

Военные сообщили, что прицельное бомбометание проводилось на полигоне по полноразмерным мишеням, имитирующим командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника. Применены авиационные бомбы ОФАБ-250 и П-50Т.

"Помимо нанесения ударов с воздуха, летчики выполнили фигуры сложного пилотажа, среди которых вертикальные, горизонтальные и косые "бочки", боевые развороты, а также приемы ухода от средств ПВО противника", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщала газета Минобороны РФ "Красная Звезда", единственный в Калининградской области полигон, пригодный для огневой и тактической подготовки лётных экипажей - "Добровольский". Он расположен на приграничной с Литвой территории.

Су-24М - модернизированный фронтовой бомбардировщик (компания "Сухой"). В настоящее время на вооружении Воздушно-космических сил России находится глубоко модернизированная версия - Су-24М2. Эти самолеты активно применялись российскими военными в Сирии.

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