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Интерфакс-АВН

У РКС возникли проблемы из-за приостановки предприятий партнеров в связи с коронавирусом

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В офисе компании Российские космические системы
В офисе компании Российские космические системы.
Источник изображения: © Фото : АО "Российские космические системы"

РКС продолжает выполнять обязательства по контрактам

Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Входящий в "Роскосмос" холдинг "Российские космические системы" продолжает производственные процессы с минимальным необходимым числом сотрудников, сообщили в пресс-службе холдинга.

"РКС продолжает работать по контрактам, договорившись с партнерами, поставщиками комплектующих и предприятиями кооперации об объединении усилий по решению общих задач с учетом нынешних условий", - сообщили в пресс-службе холдинга.

В пресс-службе также сообщили, что "отдельные компании, не входящие в ракетно-космическую отрасль, все же полностью остановили свою деятельность, самоустранились от выполнения обязательств перед РКС, чем создали дополнительные трудности".

Значительная часть персонала переведена на удаленную работу, однако "все текущие проекты и программы выполняются с минимальной необходимой численностью сотрудников, выходящих на работу в производственные и административные помещения компании", добавили в пресс-службе.

По ее данным, медперсонал холдинга осуществляет профилактику распространения инфекции. "Нахождение на рабочих местах допустимо только в средствах личной защиты, под запретом любые виды очных встреч и совещаний без особой необходимости, общественные пространства регулярно дезинфицируются", - отметили в пресс-службе.

Как сообщают в холдинге, в РКС продолжается производство аппаратуры, систем и комплексов для космических аппаратов и ведется инженерно-конструкторская деятельность.

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Страны
Россия
Компании
РКC
Роскосмос
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