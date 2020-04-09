Кремль: о шансах на продление ДСНВ надо спрашивать у США

Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к США вопрос о шансах на продление договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), отметив, что действия по слому этого договора предпринимаются не из Москвы.

В среду, в день десятилетия с момента подписания этого документа, журналисты поинтересовались у Пескова, нет ли ощущения, что коронавирус поставил на паузу, в том числе и на вопросе о продлении ДСНВ.

"К сожалению, это не просто ощущение, а это реальность, в которой мы существуем. Действительно коронавирус поставил на паузу многие жизненно важные процессы, это реальность, с которой нам приходится сталкиваться. Вопрос этот нужно задавать в Вашингтоне. СНВ продолжает оставаться единственным документом по ограничению вооружений, важный для всей планеты документ, и вы знаете, что действия по слому этого документа, непродления предпринимаются не из Москвы, а, скорее, это нежелание наших американских коллег, в связи с чем мы неоднократно высказывали своё сожаление", - сказал пресс-секретарь российского президента.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, считают ли в Кремле, что на продление ДСНВ остаются шансы, Песков сказал: "это надо спрашивать у США".

Действие Договора СНВ-3 завершится в 2021 году.

Из Москвы неоднократно звучали призывы к Вашингтону как можно скорее начать предметные переговоры о продлении ДСНВ, однако американская сторона медлит с ответом.

Неопределенность вокруг продления договора СНВ-3 подталкивает к разворачиванию гонки вооружений, сказал в октябре 2019 года президент РФ Владимир Путин. 6 июня 2019 года Путин заявил, что Россия может не продлевать ДНСВ, у нее есть оружие, которое гарантированно обеспечит ее безопасность.