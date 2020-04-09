Советский «знак качества» не имеет срока давности

Самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С7М «Малка» готовится к серийному производству.

«Малка» представляет собой доработанный вариант советской САУ 2С7 «Пион», которая является одним из самых мощных самоходных артиллерийских орудий в мире. В модернизированной самоходной пушке отказались от иностранных комплектующих, заменив их отечественными, а также реализовали ряд других обновлений.

У САУ заменены коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, установлены более современные приборы наблюдения, аппаратура внутренней связи и радиостанция. Работы выполнены специалистами «Уралтрансмаша». Ранее сообщалось, что в «Малке» отказались от украинских двигателя и бортовой коробки передач, что позволило ликвидировать зависимость от иностранных компонентов на фоне ухудшения взаимоотношений между Россией и Украиной.

«Модернизация улучшила ходовые характеристики, маневренность и подвижность, командную управляемость и все основные характеристики орудия. Первый образец готов к отправке в Вооруженные силы России, а предприятие готово уже к серийной модернизации САУ 2С7М «Малка», - приводит РИА Новости слова представителей «Уралвагонзавода».

Заявлено, что завод провёл полный цикл испытаний «Малки», проверив характеристики подвижности, надёжность ходовой части, силовой установки и трансмиссии, а также были испытаны надёжность механизмов заряжания, прочность пушки 2А44 и системы управления огнём.