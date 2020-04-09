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WarSpot

Американцы нацелились на космические ресурсы

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Источник изображения: warspot.ru

В США готовятся осваивать ресурсы Луны и других планет. Вчера, 7 апреля, на официальном сайте Администрации президента США был опубликован указ, подписанный Дональдом Трампом, о поддержке коммерческого освоения космических ресурсов.

Вступительная часть документа ссылается на Директиву по космической политике от 11 декабря 2017 года. В частности, указывается, что США с партнёрами намерены развернуть на Луне, а позже и на других космических объектах базы для долгосрочного пребывания людей. При этом может потребоваться использование ресурсов, в том числе воды и некоторых полезных ископаемых.

Американский президент Дональд Трамп

Источник изображения: whitehouse.gov

«Однако неопределённость в отношении права на добычу и использование космических ресурсов, включая расширение права на коммерческую добычу и использование лунных ресурсов, не позволяет некоторым коммерческим организациям участвовать в этом предприятии», — говорится в тексте указа.

В Белом доме предлагают игнорировать резолюцию Генеральной ассамблеи ООН 1979 года. В частности, в «Соглашении о деятельности государств на Луне и других небесных телах» указывается, что исследование и использование спутника Земли осуществляется в интересах всех стран мира. США не подписывали данное соглашение. Остальные пункты указа и вовсе предлагают правительству стимулировать добычу и освоение космических ресурсов коммерческими компаниями под контролем США либо в международном партнёрстве.

Впрочем, резолюция ООН допускает невоенное освоение космоса. В частности, в статье 3 «Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах» указывается: «Запрещается создание на Луне военных баз, сооружений и укреплений, испытание любых типов оружия и проведение военных манёвров. Использование военного персонала для научных исследований или каких-либо иных мирных целей не запрещается. Не запрещается также использование любого оборудования или средств, необходимых для мирного исследования и использования Луны».

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