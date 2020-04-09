США снизили стоимость предложения по продаже вертолетов MH-60R Тайваню

ЦАМТО, 8 апреля. Тайвань рассматривает обновленное предложение США в рамках проекта поставки 10 противолодочных вертолетов MH-60R "СиХок" на сумму 27,3 млрд. тайв. долл. (907 млн. долл. США) с предполагаемой поставкой после 2021 года.

Как сообщает Upmedia.mg, MH-60R предназначены для замены устаревших MD-500 и оснащения фрегатов нового поколения. Вертолеты должны дополнить парк S-70C и расширить возможности ВМС Тайваня по борьбе с подводными лодками противника.

Кроме закупки непосредственно 10 MH-60R, в сумму 27,3 млрд. тайв. долл. также входят торпеды Mk-54, ПТУР AGM-114 "Хеллфайр", другое вооружение и боеприпасы, сопутствующее оборудование, услуги по обучению и материально-техническому обслуживанию.

США с 2010 года трижды снижали стоимость предложения на новые MH-60R для Тайваня. На текущий момент предложенная сумма практически втрое ниже первоначальной цены. Предложение направлено для рассмотрения в Министерство национальной обороны Тайваня.

Напомним, что последний раз МНО Тайваня объявило об отклонении предложения США по продаже 10 многоцелевых вертолетов MH-60R в ходе прошедшей на Тайване оборонной выставки Kaohsiung International Maritime & Defence Exhibition 2016.

Как тогда сообщалось, проект был аннулирован из-за отсутствия необходимых на его реализацию средств. Вместо этого ВМС заявили о намерении сосредоточиться на перспективной программе кораблестроения стоимостью около 14,7 млрд. долл., которая продлится до 2040 года. Пока данная программа не включает финансирование поставки MH-60R.

На самом же деле, Тайвань на тот момент не устраивала предложенная сумма в размере около 37 млрд. тайв. долл. за 10 вертолетов. Аналогичные машины для ВМС Греции и Индии были предложены по гораздо более низкой стоимости.