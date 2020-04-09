ВСУ получили партию БМП-1 из Европы вопреки ограничениям

Источник изображения: Укроборонпром

Государственная компания «Укрспецэкспорт», входящая в структуру концерна «Укроборонпром», организовала поставку из-за рубежа для ВСУ 37-ми боевых машин пехоты БМП-1. Ввоз бронетехники из Евросоюза на Украину произошел, несмотря на комплекс ограничительных мер, введенных в странах происхождения и транзита.

Об этом сообщили вчера в пресс-службе «Укроборонпрома».

Техника была доставлена в страну с недельным опережением графика поставок. Со 2 апреля она проходит техническую инспекцию.

Комментируя поставку БМП, глава концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус заявил, что доставленную на Украину бронетехнику подразделения ВСУ получат без задержки:

Поставщик и Минобороны максимально способствовали исполнению этого важного для обороноспособности государства контракта.

Известно, что закупленные Киевом БМП-1 советского производства ранее не эксплуатировались. Они находились на складах бывших стран-участниц Варшавского договора (наибольшее число - в Польше) в законсервированном виде. Перед отправкой на Украину они прошли полный капитальный ремонт, в процессе которого, в случае необходимости, происходила замена узлов и агрегатов.

Одним из преимуществ этой бронетехники в ВСУ считают наличие у нее на вооружении пушки «Гром» калибра 73 мм, не подпадающей под ограничения, установленные Минскими соглашениями. Значит ли это, что ВСУ собираются применять эту военную технику именно на Донбассе?