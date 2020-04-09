Армия США получила первую партию новых снайперских винтовок M110A1

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Американские армейские снайперы переходят на новые винтовки M110A1. Как сообщает портал thefirearmblog.com, первая партия винтовок M110A1 передана в войска.

Корпорация Heckler & Koch Defense рада объявить о первой партии M110A1 для армии США. Эта поставка является первой из многих, которые в итоге составят от 5000 до 6000 полных систем вооружения

- сообщили в пресс-службе Heckler & Koch USA.

Винтовки М110А1 заменят в армии США винтовки M110 производства американской компании Knight’s Armament Company, поступившие на вооружение в 2008 году. Солдаты, использовавшие M110 в боевых условиях, жаловались на низкую точность, ненадёжность и недолговечность M110 (после 500 выстрелов кучность стрельбы резко снижалась). Поэтому в 2014 году Минобороны США объявило новый тендер на закупку компактных полуавтоматических снайперских винтовок калибра .308 Win (7,62×51 NATO), которые могут эффективно использоваться для стрельбы с дистанций до 1000 м, а также будут легче и компактнее, чем M110.

В 2016 году Минобороны США назвало немецкую компанию Heckler & Koch победителем тендера CSASS. На замену M110 в армии принята модернизированная версия винтовки HK G28, получившая обозначение M110A1.

Снайперская винтовка Heckler & Koch G28 была разработана по заказу бундесвера. В G28 применяется газоотводная автоматика с коротким ходом поршня и поворотным затвором. Эффективная дальность стрельбы составляет около 600 м по грудной мишени и порядка 800 м – по ростовой мишени. При стрельбе серией в десять выстрелов с расстояния 100 м максимальное рассеивание составило 4,5 см, что соответствует 1,5 угловой минуты.

Длина винтовки G28 составляет 965–1082 мм (изменяется благодаря использованию телескопического приклада), длина ствола – 420 мм. Вес оружия в "стандартной" комплектации составляет 5,8 кг, в "патрульной" – 5,15 кг. G28 имеет только полуавтоматический режим огня и может комплектоваться 10- и 20-зарядными магазинами.