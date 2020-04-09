В Амурское объединение ВВО поступила партия современных санитарных автомобилей

ЦАМТО, 8 апреля. В соединение связи ВВО, дислоцированное в Амурской области, поступила партия современных санитарных автомобилей УССА-1845.

Машины выполнены на базе обновленного автомобиля повышенной проходимости УАЗ-396218 и оснащены современным комплектом медицинского оборудования для экстренного оказания помощи тяжелобольным.

Новый санитарный автомобиль позволяет доставлять тяжелобольных и раненых военнослужащих в стационарные лечебные учреждения с одновременным оказанием экстренной помощи. Для осуществления реанимационных действий в автомобиле установлены приборы для оказания экстренной медицинской помощи больным при транспортировке. В машине имеется электрокардиограф, кислородный ингалятор с автоматическим измерителем, дефибриллятор и другие приборы экстренной помощи.

Автомобиль оснащен усовершенствованной ходовой частью, повышающей плавность хода и комфорт при перевозке пациентов. При этом автомобиль сохранил характеристики повышенной проходимости.

Новые машины заменят парк устаревшей санитарной техники и повысят качество и оперативность оказания медицинской помощи в случае необходимости, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.