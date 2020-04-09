Четвёртая британская атомная субмарина класса «Астьют» впервые вышла в море

Источник изображения: BAE Systems

Четвертая атомная подводная лодка "Одейшес" (Audacious) проекта "Астьют", построенная в интересах ВМС Великобритании, покинула верфь компании BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс и взяла курс на военно-морскую базу Клайд. Об этом сообщают британские СМИ.

Это первый выход в море новейшей британской субмарины, спущенной на воду в мае 2017 года. Подлодка является четвертой в серии из семи подлодок класса "Астьют", предназначенных для королевских ВМС Британии. Заложена в марте 2009 года, церемонии крещения состоялась 16 декабря 2016 года. Передача флоту ожидалась в 2018 году.

Всего BAE Systems должна построить для ВМС страны 7 АПЛ класса "Астьют". Головная субмарина была передана ВМС Великобритании в ноябре 2010 года. Вторая подлодка серии, "Амбуш", вошла в состав ВМС 1 марта 2013 года. Третья подлодка серии, "Артфал", была передана ВМС Великобритании 10 декабря 2015 года и вошла в боевой состав флота 18 марта 2016 года. В настоящее время на разных этапах достройки находятся еще три АПЛ данного класса.

В ВМС Британии новые субмарины должны заменить подлодки типа "Трафальгар" (в строю остаются три такие АПЛ, введенные в эксплуатацию с 1989 по 1991 годы).

Субмарины класса "Астьют" предназначены как для действий в составе флота, так и в отрыве от основных сил. Подводные лодки могут применяться для выполнения задач борьбы с кораблями и подводными лодками противника, атаки наземных целей, осуществлять высадку групп боевых пловцов и сбор разведывательной информации.

Водоизмещение субмарины класса "Астьют" – 7400 тонн, длина корпуса – 97 метров. Скорость под водой – до 29 узлов. Рабочая глубина погружения – 300 метров.

Ядерный реактор PWR-2 компании "Роллс-Ройс", не требующий перезагрузки. Срок эксплуатации - 25 лет. Установлены две турбины производства компании "Элстом" (бывшая "Дженерал электрик"). Данная силовая установка обеспечивает вращение одного вала и работу водометного движителя. Помимо этого, на борту подводных лодок этого класса расположены два вспомогательных дизельных двигателя, а также аварийный ходовой двигатель, который вращает убирающийся вспомогательный движитель.

Вооружение – шесть 533-мм торпедных аппаратов, а также крылатые ракеты "Томагавк" и противокорабельные ракеты "Гарпун".