«Россия препятствует боевой мощи»: Azeridefence о балансе силе на Каспии

Источник изображения: https://azeridefence.com/

Каспийское море стало яблоком раздора между расположившимися на его берегах государствами. Они в форсированном порядке наращивают свой военный потенциал в акватории, пытаясь не отстать от соседей. Сложившийся здесь баланс сил оценило азербайджанское издание Azeridefence.

Песочница наций и ракет

По его данным, Туркменистан располагает двумя закупленными у РФ катерами типа 12418 «Эдермен» и «Гайратлы», каждый из которых оснащен 16 ПКР Х-35 комплекса «Уран-Э». Они способны уничтожить корабль водоизмещением до 5 тыс. т. Дальность действия данных ракет ограничена 130 км.

Туркменистан в 2015 году приобрел в Италии противокорабельные ракеты Otomat Mk 2 (дистанция поражения 180 км) и Marte Mk 2/N (дальность более 30 км). Ими оснащаются катера турецкого проекта NTPB (несут соответственно по 4 или 8 ПКР). По некоторым данным, батарея Marte Mk 2/N также состоит на вооружении береговой охраны.

Казахстан в мае 2014 года заказал во Франции мобильную батарею наземного базирования с ПКР Exocet MM40 Block 3, работающих на дальности свыше 180 км [известно лишь о протоколе о намерениях 2012 года; по крайней мере, поставки нигде не отражены].

Принадлежащий туркменам Otomat Mk 2 в Каспийском бассейне считается одной из самых современных ракет в мире, предназначенных для поражения надводных и прибрежных целей за пределами радиуса их действия

- отмечает Azeridefence.

Азербайджан закупил в Израиле партию ПКР Gabriel Mk 5, которая «обладает более высокими характеристиками, несмотря на то, что имеет те же размеры, что и ракеты Exocet». Дальность её полета составляет более 200 км.

Иран имеет на Каспии корвет Camaran [всё же Jamaran, с 4 ПКР Noor] и ракетно-артиллерийские катера проекта Sina [каждый по 4 ПКР Noor]. Ракеты Noor, состоящие также на вооружении береговых частей, работают на расстоянии 120-150 км. Кроме того, в СМИ имеются сообщения о том, что Иран вооружает два высокоскоростных катера Peykap двумя ПКР Nasr-1 (дистанция 30 км).

Источник изображения: https://azeridefence.com/

Потенциал России

Ракетный потенциал России представлен тремя МРК проекта «Буян-М» «Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг» и одним кораблем «Дагестан» типа 11661К. Каждый из них несет 8 ракет «Калибр-НК». Точных сведений о дальности их действия не имеется. Озвучивалась различная дистанция огня по морским целям – 375, 500, 1400 км. Располагает ВМФ РФ и сторожевиком «Татарстан» проекта 11661 (8 ПКР Х-35У с дистанцией огня до 260 км).

Наряду с укреплением флота Россия разворачивает системы берегового базирования «Бал» (дальность действия до 260 км).

Ракеты летят большую часть пути на высоте 1-2 метра над уровнем моря, в связи с чем их трудно обнаружить и распознать

- пишет издание.

На прикаспийских территориях России размещена авиация, вооруженная новыми крылатыми ракетами Х-31А, проделывающими путь до 70 км. Сообщалось, что они применялись и ВВС Казахстана в ходе учений.

Как Россия препятствует боевой мощи

Как считает Azeridefence, при этом Россия ограничивает доступ других прикаспийских стран к своим вооружениям. Так, попытки Азербайджана приобрести береговой ракетный комплекс «Бал-Э» завершились неудачей: из-за «угрозы для кораблей каспийского флота, а также из-за возможности использования этих ракет в Карабахе». Не спешит Москва и с продажей «Бал-Э» Казахстану.

Россия препятствует укреплению обороноспособности в морском сегменте других стран Каспийского моря

- делает вывод Azeridefence, отмечая, что «и Казахстан, и Азербайджан, и Туркменистан будут продолжать укреплять свои арсеналы с помощью более современных французско-итальянских, турецких и израильских ракетных систем».

Возможно, что в будущем появятся другие альтернативы, указывает азербайджанское издание.