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Известия.ru

Космонавт рассказал о запрете набирать вес для членов экипажа МКС

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Космонавтам нельзя набирать вес, чтобы не менялась балансировка космического корабля. Об этом в среду, 8 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на командир летящего на МКС «Союза МС-16» Анатолия Иванишина.

«В холодильнике всегда можно порыться. Есть два ограничения. Во-первых, этот процесс не должен мешать выполнению ваших функциональных обязанностей — тех задач, которые вы должны сделать в течение дня», — заявил Иванишин на совместной онлайн-пресс-конференции МИА «Россия сегодня» и «Роскосмоса».

Он также рассказал о том, что разница веса между членами экипажа, занимающих правое и левое кресло, не должна быть существенной.

«Если мои коллеги будут рыться в холодильнике, то они должны сделать это как-то так, чтобы их вес менялся одинаково», — пояснил космонавт.

При этом ограничения не распространяются на того, кто занимает центральное положение при посадке.

В конце марта в корпорации «Роскосмос» сообщили, что менять дату возвращения экипажа, который сейчас работает на МКС, из-за коронавируса не планируется.

На МКС сейчас находятся россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Мейр. 9 апреля к ним должны присоединиться Иванишин, еще один россиянин Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди. После этого Скрипочка, Морган и Меир возвратятся на Землю.

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