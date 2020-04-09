Парашюты перекуют на защитные маски и костюмы

Входящие в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» парашютные заводы приступают к пошиву защитных масок и костюмов для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

«В настоящее время на трех заводах идет процесс переориентирования пошивочных цехов на выпуск средств индивидуальной защиты. Холдинг готов довести объем производства изделий до 1 млн масок в месяц с последующим увеличением», - указали в «Технодинамике».

Отмечается, что производство будет налажено на Ивановском парашютном заводе «Полет», Солнечногорском механическом заводе и НИИ парашютостроения, выпускающих спасательные, тормозные, грузовые, десантные и космические парашютные системы.