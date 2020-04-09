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Парашюты перекуют на защитные маски и костюмы

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Источник изображения: vpk-news.ru

Входящие в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» парашютные заводы приступают к пошиву защитных масок и костюмов для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

«В настоящее время на трех заводах идет процесс переориентирования пошивочных цехов на выпуск средств индивидуальной защиты. Холдинг готов довести объем производства изделий до 1 млн масок в месяц с последующим увеличением», - указали в «Технодинамике».

Отмечается, что производство будет налажено на Ивановском парашютном заводе «Полет», Солнечногорском механическом заводе и НИИ парашютостроения, выпускающих спасательные, тормозные, грузовые, десантные и космические парашютные системы.

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  • В новости упоминаются
Компании
НИИ парашютостроения
Ростех
Технодинамика
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