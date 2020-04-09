В Турции появились «мстители»

Объединённое революционное движение народов Турции (тур. - Halkların Birleşik Devrim Hareketi, HBDH), действующая на территории страны ультралевая экстремистская организация, опубликовала на своем веб-сайте письменное заявление, в котором взяла на себя ответственность за «акт возмездия» против турецкой оборонной компании Roketsan.

Об этом сообщает Eadaily, ссылаясь на курдское новостное агентство ANF.

Как утверждают в HBDH, акция была проведена «подразделениями мстителей» с использованием специальной техники. «Завод Roketsan, производящий ракеты в Анкаре, район Эльмадаг, был поражен с использованием специальной техники подразделениями мстителей HBDH.

«Взрыв полностью уничтожил часть производственного объекта и склад сырья, используемых для изготовления ракет. Наши подразделения не смогли установить количество погибших и раненых в рядах противника и благополучно вернулись на базу», - говорится в заявлении. Подтверждения информации об атаке боевиков движения на производственный объект Roketsan со стороны турецких официальных лиц пока не поступало.

По данным властей, три человека получили лёгкие ранения при взрыве на складе горюче-смазочных материалов предприятия оборонной компании в Анкаре.

HBDH объединяет около десятка левых , «революционно-социалистических», некоторых курдских организаций Турции. Основано 12 марта 2016 года с целью «свержения турецкого правительства» во главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом. За прошедшие четыре года боевики движения осуществили ряд нападений на военных и силы жандармерии страны.