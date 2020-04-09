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ТАСС

Новая экспедиция МКС не планирует выходов в открытый космос по российской программе

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Корабль "Союз МС-12", пристыкованный к МКС
Корабль "Союз МС-12", пристыкованный к МКС.
Источник изображения: © NASA

Старт пилотируемого корабля "Союз МС-16" планируется 9 апреля

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса не будут выходить в открытый космос по российской программе в рамках новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), старт которой планируется на 9 апреля с космодрома Байконур. Об этом сообщил в среду во время пресс-конференции в онлайн-режиме один из членов экипажа Анатолий Иванишин.

"Мы планировали полететь в октябре [2020 года], и на октябрьскую экспедицию у нас было до пяти выходов. Это были задачи под приход российского модуля МЛМ (многофункциональный лабораторный модуль "Наука" - прим. ТАСС). Поскольку все изменилось так, что мы летим раньше, а МЛМ летит позже, то, скорее всего, по российской программе у нас выходов не будет", - сказал Иванишин.

По его словам, он также был подготовлен на Земле для выхода по американской программе, который выполняется в случае отказа жизненно важного оборудования. "Если такой отказ произойдет и при этом на станции не будет других американских членов экипажа, тогда, возможно, мы с Крисом (астронавт НАСА Крис Кэссиди - прим. ТАСС) выполним эту задачу", - уточнил космонавт.

Вместе с Иванишиным и Кэссиди на МКС 9 апреля отправится космонавт Роскосмоса Иван Вагнер. Старт пилотируемого корабля "Союз МС-16" планируется с 31-й стартовой площадки Байконура в 11:05 мск.

Планировалось, что в апреле в составе экспедиции МКС-63 на Международную космическую станцию отправятся россияне Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американец Кэссиди. Теперь вместо Тихонова и Бабкина на орбиту отправятся Иванишин и Вагнер, а также Кэссиди.

Модуль "Наука"

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что специалисты Центра им. М. В. Хруничева рассчитывают завершить испытания многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" в мае. Он подчеркнул, что пуск состоится в начале 2021 года.

Источник в ракетно-космической отрасли ранее сообщил ТАСС, что испытания МЛМ не приостанавливались, несмотря на нерабочую неделю, введенную в России из-за пандемии коронавируса. По его словам, сейчас идут автономные испытания двигательной установки модуля, затем он пройдет пневмовакуумные испытания, после чего будет сформирован эшелон, и "Наука" будет отправлена на Байконур.

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Союз ПКК
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