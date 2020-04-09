«Против российских танков»: Польша собирается заказать новый гранатомёт

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В Польше выбирают потенциальных поставщиков легких противотанковых гранатометов. Заключить контракт планируется уже в текущем 2020 году, а потребность в гранатометах объясняют необходимостью защиты от возможного российского нападения.

Как известно, больше всего в странах Прибалтики и в Польше боятся российских танков. Дескать, их намного больше, чем танков армий стран НАТО на восточных рубежах альянса, и если начнется война с Россией, то много времени российским танковым колоннам для продвижения по территории той же Польши не потребуется. Поэтому в польской армии уделяют особое внимание противотанковому оружию, в том числе и противотанковым гранатометам.

Вплоть до настоящего времени самым массовым гранатометом в сухопутных войсках Польши остается РПГ-7. Кроме того, на вооружении воздушно-десантных подразделений и спецназа находится РПГ «Карл Густав» в модификациях M2 и M3 шведского производства. Также польская армия использует шведские гранатометы AT4 и испанские гранатометы «Инсталаса C90».

Однако в последнее время в Польше весьма озадачены необходимостью замены устаревающего, по мнению польских военных, гранатомета РПГ-7, на более современные модели. Оснастить ими планируют не только сухопутные войска, но и войска территориальной обороны, которые также играют важную роль в системе обеспечения обороноспособности польского государства.

Польская армия начала поиск потенциальных поставщиков легких противотанковых гранатометов, которые могли бы применяться против бронированной техники (например, танков ВС РФ, об угрозе которых постоянно говорят польские "элиты"), живой силы и укрепленных позиций вероятного противника. Официальный представитель Инспекции по вооружениям министерства обороны Польши майор Кшиштоф Платек рассказал, что пока заявки поступили от 9 компаний. Из-за пандемии коронавируса диалог с производителями гранатометов происходит в электронном режиме, но именно такой режим способен одновременно и значительно ускорить процедуру приобретения нового вооружения.

Будущий одноразовый гранатомет «Грот» должен обладать такими характеристиками, которые позволят поражать бронетранспортеры, боевые машины пехоты, танки старшего поколения, а также новые танки в их слабых местах.

Ко второму типу целей относятся здания и укрепленные ограждения. В Инспекции по вооружениям новый гранатомет видят простым в использовании и приспособленным для ношения одним солдатом. Также должна присутствовать возможность использования из закрытых помещений.

Конечно, важную роль в определении поставщика гранатометов сыграет и их стоимость, а также возможность покупки лицензии на производство и обслуживание гранатомета в Польше. Среди потенциальных поставщиков, уже подавших заявки, стоит отметить Polska Grupa Zbrojeniowa SA, Raytheon Missile Systems, Saab Technologies Poland Sp. и Griffin Group SA Defence Sp.k.

Польская аудитория весьма позитивно восприняла новость о готовящемся приобретении новых гранатометов. Некоторые комментаторы советуют приобрести лицензию на производство гранатометов в Испании, которая сейчас может дешево продать ее, в связи с последовавшим за пандемией коронавируса экономическим кризисом.

В то же время, есть и критические комментарии.

Я не заметил, что они говорят о возможности производства в Польше, что должно быть основным условием для необходимого количества. Но, похоже, мы все еще страдаем от избыточных заказов на военные нужды, и наши заводы больше не производят продукцию, поэтому, вероятно, лучше, чтобы ее производили американцы,-

- пишет Sidematic.

Конечно, легкий гранатомет не пробьет лобовую броню танка, но русские не все в танках. Если бы все русские сидели в танках, винтовки тоже не имели бы смысла. На сегодняшний день русские ведут гибридную войну и атакуют легкой пехотой, а мы ищем истребители танков. Нам нужно дешевое польское оружие, и вместо того, чтобы жаловаться на РПГ-7, было бы неплохо сделать из него одноразовую вещь,

- вспоминает некто Andrettoni о главной цели заказа новых гранатометов.