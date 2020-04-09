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ЦАМТО

Источник "РИА Новости": второй полет Ил-112В могут перенести из-за коронавируса

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Военно-транспортный самолёт Ил-112В
Военно-транспортный самолёт Ил-112В.
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 8 апреля. Сроки второго полета новейшего легкого военно-транспортного самолета Ил-112В могут скорректировать из-за коронавируса, но на реализацию всей программы это не повлияет, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информированный источник.

Ранее генеральный директор АК им. С.В.Ильюшина Юрий Грудинин сообщал, что второй полет Ил-112В состоится в апреле.

"Эпидемиологическая ситуация может скорректировать сроки второго полета Ил-112В, так как на предприятии (ВАСО) введен специальный режим работы", – сказал собеседник агентства.

При этом, отметил он, участки производства, в том числе, с непрерывным циклом, функционируют. "Программа Ил-112 находится в высокой стадии готовности к продолжению летных испытаний. На реализацию программы вероятная корректировка сроков второго полета не повлияет", – подчеркнул источник "РИА Новости".

Второй опытный образец Ил-112В, предназначенный для прочностных и ресурсных испытаний, находится в ЦАГИ, а третья и четвертая опытные машины заложены в производство. Их сборку планируется завершить к концу 2021 года. В 2022 году самолеты присоединятся к программе летных испытаний.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В – первое грузовое воздушное судно, разработанное в России с нуля в постсоветское время. Новый военно-транспортный самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26. Первый полет новый транспортник совершил в марте 2019 года.

Ил-112В сможет заходить на посадку на аэродромы, соответствующие минимуму II категории ИКАО, в автоматическом режиме. Предусмотрен ручной заход на слабо оборудованные и необорудованные в радиотехническом отношении аэродромы, включая взлетно-посадочные полосы с грунтовым покрытием, отмечает агентство.

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Страны
Россия
Продукция
Ан-26
Ил-112
Компании
ВАСО
ИКАО
Ил
ЦАГИ
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