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ЦАМТО

США поставили ВС Эстонии очередную партию ПТУР "Джавелин"

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Практические стрельбы в вооруженных силах Эстонии из американского противотанкового ракетного комплекса Javelin, 2016 год (c) Государственный департамент США
Практические стрельбы в вооруженных силах Эстонии из американского противотанкового ракетного комплекса Javelin, 2016 год (c) Государственный департамент США.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 8 апреля. Посольство США в Эстонии 2 апреля сообщило о выполненной 15 февраля поставке Вооруженным силам этой страны 128 противотанковых ракет "Джавелин" производства компании Raytheon.

Поставка осуществлена в рамках более крупного контракта, подписанного Эстонским центром оборонных инвестиций (ECDI – Estonian Centre for Defence Investment) и Министерством обороны США.

Как заявлено, реализация данной программы позволит повысить оборонный потенциал Эстонии и укрепить стратегическую интеграцию двух стран за счет совместимости вооружений союзников и партнеров по НАТО. Продажа финансируется совместно за счет фондов Государственного департамента США и бюджета Эстонии.

За последние несколько лет США оказали Эстонии помощь в объеме более 100 млн. долл. в рамках оборонного сотрудничества. В декабре 2019 года МО Эстонии сообщило, что США выделили 175 млн. долл. на оказание в 2020 году военной помощи Эстонии, Латвии и Литве.

Как сообщал ЦАМТО, Госдепартамент США в октябре 2014 года одобрил первую продажу Эстонии ПТРК "Джавелин" и сопутствующего оборудования на сумму 55 млн. долл. Впоследствии поставки ПТРК и ракет выполнялись как в рамках этой закупки, так и за счет средств различных программ американской военной помощи.

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