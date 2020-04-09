Представители ВВС Азербайджана посетили российские авиастроительные предприятия

Сборка истребителей МиГ-35 на авиационном заводе в Луховицах.

ЦАМТО, 8 апреля. В рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией группа специалистов ВВС Азербайджана посетила предприятия ОПК России.

Как сообщило 7 апреля военное ведомство Азербайджана на своем сайте mod.gov.az., азербайджанская делегация побывала на предприятиях российского авиапрома, где производятся боевые самолеты Су-35 и МиГ-35.

Как отмечается в сообщении, в ходе встреч с представителями "Рособоронэкспорта" и руководством авиастроительных предприятий была выражена заинтересованность азербайджанской стороны в закупке самых современных боевых самолетов российского производства.

Для азербайджанской делегации были организованы брифинги, на которых было подробно рассказано о тактико-технических характеристиках, боевых возможностях, вооружении боевых самолетов, а также производстве, эксплуатации и техническом обслуживании авиатехники.

Российская сторона, в свою очередь, выразила готовность поставлять Баку боевые самолеты в количестве, соответствующем потребностям ВВС Азербайджана.

Азербайджанские пилоты на российских военных авиабазах выполнили практические полеты на самолетах МиГ-35, сообщает mod.gov.az.