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Российская газета

Обстрел самолета США из гранатомета сняли на видео

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Источник изображения: rg.ru

В Сети появилось видео обстрела военно-транспортного самолета ВВС США C-130 Hercules из противотанкового гранатомета.

Инцидент произошел в Афганистане. С-130 сбросил над полем на парашютах грузы для отдаленного поста и тут же из соседнего населенного пункта по самолету был произведен выстрел из противотанкового гранатомета.

Съемка происходящего велась с прикрывавшего десантную операцию беспилотника MQ-9 Reaper - после благополучного ухода Hercules он уничтожил стрелявших по самолету боевиков.

Противотанковые гранатометы нередко применяются для борьбы с авиацией - если под рукой нет средств ПВО. Правда, эффективны РПГ против тихоходных и низколетящих целей - в основном, вертолетов. По утверждению американского военного эксперта Гордона Л. Роттмана, советские гранатометы РПГ-7 сбили гораздо больше летательных аппаратов, чем ПЗРК Stinger или "Стрела-2".


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
США
Продукция
C-130
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Stinger
РПГ-7
Проекты
БПЛА
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1 комментарий
№1
09.04.2020 14:36
Цитата, q
беспилотника MQ-9 Reaper - после благополучного ухода Hercules он уничтожил стрелявших по самолету боевиков.
В американской прессе указано, что уничтожили стрелявших через 30мин после обстрела - пока получали разрешение на применение MQ-9 Reaper. А все эти полчаса "вели" их, хотя те сразу покинули место, откуда стреляли.
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