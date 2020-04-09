Войти
Военное обозрение

В Грузии стартовали военно-морские учения кораблей НАТО

384
0
0

Источник изображения: http://www.cyxymu.info/

В Грузии начались совместные военно-морские учения с кораблями НАТО. В связи с пандемией коронавируса учения пройдут в бесконтактном режиме. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Как сообщается, 7 апреля в порт Поти вошли четыре корабля НАТО для участия в совместных с Береговой охраной Грузии маневрах. В порт вошли корабли из состава постоянного второго военно-морского подразделения альянса (SNMG2): итальянский фрегат Virginio Fasan, фрегат HMCS "Fredericton" ВМС Канады, румынский фрегат ROS "Regina Maria" и фрегат BGS "Verni" ВМС Болгарии. Позднее к ним присоединится турецкий фрегат TCG "Salihreis".

От грузинской стороны в учениях примут участие катера береговой охраны "Очамчире" и "Диоскурия". Цель учений – повысить уровень взаимодействия кораблей береговой охраны Грузии и НАТО. В связи с пандемией коронавируса маневры проводятся без контактов экипажей с общением только в режиме видеоконференции. Также отменены все торжественные мероприятия.

В Министерстве внутренних дел Грузии заявили, что данный визит кораблей НАТО является примером успешного сотрудничества Тбилиси и Брюсселя по вопросам безопасности на Черном море. Он также является еще одним подтверждением поддержки Североатлантическим союзом процесса евроатлантической интеграции Грузии.

Учения продлятся до 10 апреля, после чего корабли альянса покинут грузинские территориальные воды.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Грузия
Италия
Канада
Румыния
Турция
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
08.07.2019
Размещенные в Крыму ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" уничтожили корабли "противника" в Черном море, где проходят учения НАТО
08.07.2019
Российские комплексы "Панцирь-С" "отразили" на учениях в Крыму массированный удар сотни крылатых ракет
11.06.2019
Учения НАТО в Черном море: Россия поднимает самолеты
12.07.2017
Источник: ВКС и ВМФ отслеживают учения Sea Breeze-2017 в Черном море
29.06.2016
"Украине нужно быть членом НАТО" (Радио Свобода, США)
28.07.2011
За последние 10 лет США расширили свою военную сеть в мире ("OpEdNews.com", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.04 14:44
  • 12
В NASA рассчитывают, что россияне и американцы будут летать в космос на кораблях обеих стран
  • 09.04 14:36
  • 1
Обстрел самолета США из гранатомета сняли на видео
  • 09.04 14:23
  • 2
Командир сверхсекретного отряда ВВС США рассказал о ненадежности советских МиГов
  • 09.04 14:06
  • 1
В МИД РФ напомнили о статусе космического пространства
  • 09.04 14:06
  • 1
Армия США получила первую партию новых снайперских винтовок M110A1
  • 09.04 14:04
  • 131
Страна не работает до 30 апреля
  • 09.04 13:58
  • 1
Нецелесообразно: кого не позовут на парад Победы
  • 09.04 13:57
  • 1
«Захват территорий»: в России оценили планы Трампа на Луну
  • 09.04 13:10
  • 115
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 09.04 13:10
  • 31
Кому выгодно убийство экономики
  • 09.04 13:10
  • 8
Перемены вместо «реформ»
  • 09.04 12:57
  • 1
Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКС
  • 09.04 12:41
  • 54
Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года
  • 09.04 11:20
  • 5
Новый калибр может изменить тактику боя
  • 09.04 11:15
  • 1
"Боевые баркасы": на чем украинские моряки хотят штурмовать Крым