В Грузии стартовали военно-морские учения кораблей НАТО

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В Грузии начались совместные военно-морские учения с кораблями НАТО. В связи с пандемией коронавируса учения пройдут в бесконтактном режиме. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Как сообщается, 7 апреля в порт Поти вошли четыре корабля НАТО для участия в совместных с Береговой охраной Грузии маневрах. В порт вошли корабли из состава постоянного второго военно-морского подразделения альянса (SNMG2): итальянский фрегат Virginio Fasan, фрегат HMCS "Fredericton" ВМС Канады, румынский фрегат ROS "Regina Maria" и фрегат BGS "Verni" ВМС Болгарии. Позднее к ним присоединится турецкий фрегат TCG "Salihreis".

От грузинской стороны в учениях примут участие катера береговой охраны "Очамчире" и "Диоскурия". Цель учений – повысить уровень взаимодействия кораблей береговой охраны Грузии и НАТО. В связи с пандемией коронавируса маневры проводятся без контактов экипажей с общением только в режиме видеоконференции. Также отменены все торжественные мероприятия.

В Министерстве внутренних дел Грузии заявили, что данный визит кораблей НАТО является примером успешного сотрудничества Тбилиси и Брюсселя по вопросам безопасности на Черном море. Он также является еще одним подтверждением поддержки Североатлантическим союзом процесса евроатлантической интеграции Грузии.

Учения продлятся до 10 апреля, после чего корабли альянса покинут грузинские территориальные воды.