Завод-производитель боевых "Аллигаторов" из-за коронавируса работает в ограниченном режиме

Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Производящий боевые вертолеты Ка-52 "Аллигатор" Арсеньевский завод, сотрудник которого умер от коронавируса, работает в ограниченном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга "Вертолёты России".

"В соответствии с указом президента РФ от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", ААК "Прогресс" функционирует в ограниченном режиме", - заявил сотрудник пресс-службы.

"На сегодняшний день на предприятии трудится около 10% персонала, а с 13 апреля к работе будет привлечено порядка 30% всех сотрудников для выполнения ключевых производственных задач, в том числе в рамках гособоронзаказа", - сказал представитель "Вертолетов России".

Он подчеркнул, что работа на предприятии организована с учетом всех норм и рекомендаций Роспотребнадзора и Минздрава РФ - проводятся регулярные замеры температуры тела сотрудников, организована дезинфекция помещений и выдача антисептических средств.

Накануне стало известно, что вернувшийся из Египта 62-летний сотрудник Арсеньевской авиационной компании (ААК) "Прогресс" холдинга "Вертолёты России" (входит в "Ростех") скончался от коронавируса.

"Сотрудник предприятия, погибший от коронавирусной инфекции, был помещен в инфекционный госпиталь в городе Владивостоке сразу по прибытии из зарубежной командировки и не контактировал с другими работниками завода", - заявил "Интерфаксу" представитель холдинга.

"В настоящий момент в инфекционном госпитале Владивостока под наблюдением врачей находятся еще двое сотрудников, результаты их тестов на текущий момент отрицательные. Что касается двух других работников предприятия, находящихся на лечении за пределами РФ, их состояние стабильно, без изменений", - сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, в Приморском крае зафиксированы восемь случаев заражения коронавирусом, два пациента выписаны. Первый заразившийся умер 3 апреля.

ААК "Прогресс" серийно выпускает боевой разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 "Аллигатор". Помимо поставок российским ВКС, выполняется экспортный контракт на 46 вертолётов Ка-52 для Египта.

Предприятие также ведёт подготовку к производству корабельной версии этого вертолёта - Ка-52К "Катран". Летом 2017 было объявлено, что Россия выиграла тендер на поставку Египту Ка-52К для размещения на вертолётоносцах "Мистраль".