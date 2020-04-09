Войти
Интерфакс-АВН

Завод-производитель боевых "Аллигаторов" из-за коронавируса работает в ограниченном режиме

472
0
0
Цех агрегатнои сборки арсеньевского завода «Прогресс»
Цех агрегатнои сборки арсеньевского завода «Прогресс».
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Производящий боевые вертолеты Ка-52 "Аллигатор" Арсеньевский завод, сотрудник которого умер от коронавируса, работает в ограниченном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга "Вертолёты России".

"В соответствии с указом президента РФ от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", ААК "Прогресс" функционирует в ограниченном режиме", - заявил сотрудник пресс-службы.

"На сегодняшний день на предприятии трудится около 10% персонала, а с 13 апреля к работе будет привлечено порядка 30% всех сотрудников для выполнения ключевых производственных задач, в том числе в рамках гособоронзаказа", - сказал представитель "Вертолетов России".

Он подчеркнул, что работа на предприятии организована с учетом всех норм и рекомендаций Роспотребнадзора и Минздрава РФ - проводятся регулярные замеры температуры тела сотрудников, организована дезинфекция помещений и выдача антисептических средств.

Накануне стало известно, что вернувшийся из Египта 62-летний сотрудник Арсеньевской авиационной компании (ААК) "Прогресс" холдинга "Вертолёты России" (входит в "Ростех") скончался от коронавируса.

"Сотрудник предприятия, погибший от коронавирусной инфекции, был помещен в инфекционный госпиталь в городе Владивостоке сразу по прибытии из зарубежной командировки и не контактировал с другими работниками завода", - заявил "Интерфаксу" представитель холдинга.

"В настоящий момент в инфекционном госпитале Владивостока под наблюдением врачей находятся еще двое сотрудников, результаты их тестов на текущий момент отрицательные. Что касается двух других работников предприятия, находящихся на лечении за пределами РФ, их состояние стабильно, без изменений", - сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, в Приморском крае зафиксированы восемь случаев заражения коронавирусом, два пациента выписаны. Первый заразившийся умер 3 апреля.

ААК "Прогресс" серийно выпускает боевой разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 "Аллигатор". Помимо поставок российским ВКС, выполняется экспортный контракт на 46 вертолётов Ка-52 для Египта.

Предприятие также ведёт подготовку к производству корабельной версии этого вертолёта - Ка-52К "Катран". Летом 2017 было объявлено, что Россия выиграла тендер на поставку Египту Ка-52К для размещения на вертолётоносцах "Мистраль".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
Продукция
Ка-52
Мистраль (Mistral)
Компании
Вертолеты России
Прогресс Сазыкина
Ростех
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
09.03.2017
Россия в 2017 году начнет экспорт вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
20.01.2016
Отечественное вертолетостроение в 2015 г.
25.06.2014
"Вертолеты России" полностью обеспечивают потребность МО в новых Ка-52
25.06.2014
На вертолеты для "Мистралей" потратят 32 млрд рублей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.04 14:44
  • 12
В NASA рассчитывают, что россияне и американцы будут летать в космос на кораблях обеих стран
  • 09.04 14:36
  • 1
Обстрел самолета США из гранатомета сняли на видео
  • 09.04 14:23
  • 2
Командир сверхсекретного отряда ВВС США рассказал о ненадежности советских МиГов
  • 09.04 14:06
  • 1
В МИД РФ напомнили о статусе космического пространства
  • 09.04 14:06
  • 1
Армия США получила первую партию новых снайперских винтовок M110A1
  • 09.04 14:04
  • 131
Страна не работает до 30 апреля
  • 09.04 13:58
  • 1
Нецелесообразно: кого не позовут на парад Победы
  • 09.04 13:57
  • 1
«Захват территорий»: в России оценили планы Трампа на Луну
  • 09.04 13:10
  • 115
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 09.04 13:10
  • 31
Кому выгодно убийство экономики
  • 09.04 13:10
  • 8
Перемены вместо «реформ»
  • 09.04 12:57
  • 1
Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКС
  • 09.04 12:41
  • 54
Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года
  • 09.04 11:20
  • 5
Новый калибр может изменить тактику боя
  • 09.04 11:15
  • 1
"Боевые баркасы": на чем украинские моряки хотят штурмовать Крым