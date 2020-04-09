Войти
Интерфакс-АВН

Вопросы противодействия коронавирусу находятся в поле зрения Совбеза РФ

475
0
0
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совбеза РФ
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совбеза РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Совет Безопасности России занимается связанными с коронавирусом вопросами, при этом продолжает выполнять и другие текущие задачи, сообщил пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

"Вопросы, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции, находятся в поле зрения аппарата Совета Безопасности", - заявил Аношин.

Он отметил, что в то же время, "вопросы эпидемиологической безопасности - далеко не единственные, чем занимается в эти дни аппарат Совбеза".

"В плановом порядке идет подготовка оперативных совещаний, которые еженедельно проводит президент с постоянными членами Совета Безопасности, осуществляется контроль исполнения решений оперативных совещаний Совбеза", - сказал Аношин.

По его словам, также ведется подготовка различных аналитических материалов, в том числе по экономической безопасности, обеспечению социальной стабильности, общественной безопасности, по вопросам оборонно-промышленной, научно-технологической безопасности, антитеррористической деятельности и по ряду международных проблем.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
27.08.2009
Планы корпорации
27.02.2009
МО Индонезии сократило объем заказа на поставку БТР "Пансер"
10.09.2008
Председатель правительства РФ Владимир Путин 9 сентября проведет совещание о мерах по поддержке гражданской авиации
26.03.2008
С Плесецка стартует ракета-носитель "Космос-3М", которая выведет на орбиту четвертый германский разведывательный спутник серии SAR-Lupe
14.09.2007
Премьер Украины заявляет о планах создания совместного с Россией авиапроизводства
26.03.2007
Кремль напугал США . Экспортом оружия в Латинскую Америку
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.04 14:44
  • 12
В NASA рассчитывают, что россияне и американцы будут летать в космос на кораблях обеих стран
  • 09.04 14:36
  • 1
Обстрел самолета США из гранатомета сняли на видео
  • 09.04 14:23
  • 2
Командир сверхсекретного отряда ВВС США рассказал о ненадежности советских МиГов
  • 09.04 14:06
  • 1
В МИД РФ напомнили о статусе космического пространства
  • 09.04 14:06
  • 1
Армия США получила первую партию новых снайперских винтовок M110A1
  • 09.04 14:04
  • 131
Страна не работает до 30 апреля
  • 09.04 13:58
  • 1
Нецелесообразно: кого не позовут на парад Победы
  • 09.04 13:57
  • 1
«Захват территорий»: в России оценили планы Трампа на Луну
  • 09.04 13:10
  • 115
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 09.04 13:10
  • 31
Кому выгодно убийство экономики
  • 09.04 13:10
  • 8
Перемены вместо «реформ»
  • 09.04 12:57
  • 1
Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКС
  • 09.04 12:41
  • 54
Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года
  • 09.04 11:20
  • 5
Новый калибр может изменить тактику боя
  • 09.04 11:15
  • 1
"Боевые баркасы": на чем украинские моряки хотят штурмовать Крым