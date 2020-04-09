Вопросы противодействия коронавирусу находятся в поле зрения Совбеза РФ

Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Совет Безопасности России занимается связанными с коронавирусом вопросами, при этом продолжает выполнять и другие текущие задачи, сообщил пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

"Вопросы, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции, находятся в поле зрения аппарата Совета Безопасности", - заявил Аношин.

Он отметил, что в то же время, "вопросы эпидемиологической безопасности - далеко не единственные, чем занимается в эти дни аппарат Совбеза".

"В плановом порядке идет подготовка оперативных совещаний, которые еженедельно проводит президент с постоянными членами Совета Безопасности, осуществляется контроль исполнения решений оперативных совещаний Совбеза", - сказал Аношин.

По его словам, также ведется подготовка различных аналитических материалов, в том числе по экономической безопасности, обеспечению социальной стабильности, общественной безопасности, по вопросам оборонно-промышленной, научно-технологической безопасности, антитеррористической деятельности и по ряду международных проблем.