Новый экипаж МКС рассказал о защите от коронавируса

Созданы все условия, чтобы новый экипаж Международной космической станции не заразился коронавирусом. Об этом в среду, 8 апреля, заявил космонавт Анатолий Иванишин, командир корабля.

Отправляющийся вместе с ним астронавт Крис Кэссиди, который станет следующим командиром МКС, также выразил уверенность, что коронавирус новому экипажу не грозит. Он подчеркнул, что отправляющиеся в космос уже месяц соблюдают строгий карантин. По его словам, медики очень хорошо заботятся об отправляющихся в космос и в Звездном городке, и на Байконуре, передает «Интерфакс».

В конце марта в корпорации «Роскосмос» сообщили, что менять дату возвращения экипажа, который сейчас работает на МКС, из-за коронавируса не планируется.

На МКС сейчас находятся россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Мейр. 9 апреля к ним должны присоединиться Иванишин, Иван Вагнер и Кэссиди. После этого Скрипочка, Морган и Меир возвратятся на Землю.