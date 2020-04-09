Бунт на американском «Потемкине» закончился увольнением морского министра

Исполняющий обязанности министра Военно-морских сил США Томас Модли подал в отставку.

Это стало кульминацией драматичной истории с увольнением командира американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретта Крозье, который был отстранён министром Модли от должности после рассылки служебного письма, в котором капитан корабля просил командование ВМС принять «решительные меры» для сдерживания вспышки коронавируса Covid-19 на борту авианесущего крейсера. Содержание письма просочилось в СМИ, что и послужило поводом для отставки Крозье.

О решении Модли сообщил министр обороны США Марк Эспер. Он сказал, что министр ушёл в отставку «по собственному желанию и в интересах военно-морских сил», передаёт агентство Associated Press (АР).

В настоящее время «Теодор Рузвельт» находится в порту на острове Гуам, 79 процентов членов экипажа уже прошли тесты на коронавирус. У 230 моряков тест показал положительный результат. Всего команда авианосца на момент инцидента включала около 5000 человек.

Глава Пентагона проинформировал президента Дональда Трампа о своём разговоре с Модли и с одобрения президента назначил Джеймса МакФерсона исполняющим обязанности министра ВМС США. Макферсон, ветеран ВМС, в настоящее время служит заместителем министра Армии США. Сенат утвердил его в этой должности в прошлом месяце, отмечает АР.

Министр обороны также проинформировал о своих встречах «с лидерами военно-морского флота» и указал на приоритеты в ситуации вокруг вспышки коронавируса на боевом корабле ВМС США: обеспечение здоровья, безопасности и благополучия экипажа «Теодора Рузвельта» и работу по возвращению авианосца на дежурство в мировом океане «как можно скорее».