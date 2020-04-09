Войти
ТАСС

США отложили запуск спутника GPS третьего поколения из-за коронавируса

446
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

Запуск был запланирован на конец апреля

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Центр космических и ракетных систем Военно-воздушных сил (ВВС) США принял решение отложить до конца июня запуск третьего спутника навигационной системы GPS третьего поколения (GPS III) с космодрома на мысе Канаверал в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ВВС.

Первоначально запуск спутника был запланирован на конец апреля. После принятия решения о переносе он состоится не ранее 30 июня, при этом в мае будет проведена переоценка целесообразности запуска.

"Это решение нам далось нелегко. Вместе с тем, учитывая тот факт, что группировка спутников GPS остается мощной, у нас есть возможность выполнять поставленные задачи без необходимости подвергать дополнительному риску здоровье личного состава или запуск [спутника]", - процитировали в пресс-службе слова командира Центра и ответственного за выполнение космических программ генерал-лейтенанта Джона Томпсона.

Как отметили в пресс-службе, личный состав Центра готов к выполнению задачи по запуску третьего спутника GPS III. Центр планирует выполнить три запуска спутников системы GPS в этом году. В настоящее время в американскую группировку GPS входит 31 спутник.

Планируется, что третий космический аппарат системы GPS III будет запущен на ракете-носителе Falcon 9 компании SpaceX. Первый спутник GPS 3-го поколения был запущен в декабре 2018 года, второй - в августе 2019 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
GPS
Похожие новости
15.04.2019
Успехи покорителей космоса XXI века
18.02.2019
Переплатили: Маск воюет с NASA за Юпитер
05.04.2017
Многоразовый космос: российские наработки и китайские амбиции
20.03.2017
Разбор полетов
11.12.2015
Сенатор Маккейн угрожает полным запретом на использование в США ракетных двигателей РД-180
12.10.2015
Пентагон желает сохранить конкуренцию в запуске разведспутников
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.04 14:44
  • 12
В NASA рассчитывают, что россияне и американцы будут летать в космос на кораблях обеих стран
  • 09.04 14:36
  • 1
Обстрел самолета США из гранатомета сняли на видео
  • 09.04 14:23
  • 2
Командир сверхсекретного отряда ВВС США рассказал о ненадежности советских МиГов
  • 09.04 14:06
  • 1
В МИД РФ напомнили о статусе космического пространства
  • 09.04 14:06
  • 1
Армия США получила первую партию новых снайперских винтовок M110A1
  • 09.04 14:04
  • 131
Страна не работает до 30 апреля
  • 09.04 13:58
  • 1
Нецелесообразно: кого не позовут на парад Победы
  • 09.04 13:57
  • 1
«Захват территорий»: в России оценили планы Трампа на Луну
  • 09.04 13:10
  • 115
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 09.04 13:10
  • 31
Кому выгодно убийство экономики
  • 09.04 13:10
  • 8
Перемены вместо «реформ»
  • 09.04 12:57
  • 1
Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКС
  • 09.04 12:41
  • 54
Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года
  • 09.04 11:20
  • 5
Новый калибр может изменить тактику боя
  • 09.04 11:15
  • 1
"Боевые баркасы": на чем украинские моряки хотят штурмовать Крым