США отложили запуск спутника GPS третьего поколения из-за коронавируса

Запуск был запланирован на конец апреля

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Центр космических и ракетных систем Военно-воздушных сил (ВВС) США принял решение отложить до конца июня запуск третьего спутника навигационной системы GPS третьего поколения (GPS III) с космодрома на мысе Канаверал в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ВВС.

Первоначально запуск спутника был запланирован на конец апреля. После принятия решения о переносе он состоится не ранее 30 июня, при этом в мае будет проведена переоценка целесообразности запуска.

"Это решение нам далось нелегко. Вместе с тем, учитывая тот факт, что группировка спутников GPS остается мощной, у нас есть возможность выполнять поставленные задачи без необходимости подвергать дополнительному риску здоровье личного состава или запуск [спутника]", - процитировали в пресс-службе слова командира Центра и ответственного за выполнение космических программ генерал-лейтенанта Джона Томпсона.

Как отметили в пресс-службе, личный состав Центра готов к выполнению задачи по запуску третьего спутника GPS III. Центр планирует выполнить три запуска спутников системы GPS в этом году. В настоящее время в американскую группировку GPS входит 31 спутник.

Планируется, что третий космический аппарат системы GPS III будет запущен на ракете-носителе Falcon 9 компании SpaceX. Первый спутник GPS 3-го поколения был запущен в декабре 2018 года, второй - в августе 2019 года.