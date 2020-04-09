Войти
ТАСС

Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКС

458
1
0
Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на космодроме Байконур
Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на космодроме Байконур.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Традиционную пресс-конференцию экипажа перед вылетом отменили из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Государственная комиссия утвердила экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-16", который отправится на Международную космическую станцию (МКС) 9 апреля на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Роскосмоса.

"В составе основного экипажа [утверждены] космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, астронавт NASA Кристофер Кэссиди", - отметили в госкорпорации.

В дублирующий экипаж вошли российские космонавты Сергей Рыжиков, Андрей Бабкин и астронавт из США Стивен Боуэн.

Из-за пандемии коронавируса членам экипажа пришлось отказаться от ряда традиций. В частности, еще в Москве они не смогли посетить Кремлевскую стену, дом Сергея Королева. Также была отменена традиционная пресс-конференция экипажа перед вылетом на Байконур. Сейчас основной и дублирующий экипажи находятся в режиме обсервации. В пресс-службе Центра подготовки космонавтов сообщили ТАСС, что семьи членов экипажа новой экспедиции не смогут прибыть на космодром.

Первый пуск с экипажем в 2020 году запланирован 9 апреля в 11:05 мск со стартовой площадки номер 31 (стартовый комплекс "Восток"). Пилотируемый корабль "Союз МС-16" будет выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а". Сближение с МКС пройдет по шестичасовой схеме. Стыковка "Союза МС-16" со станцией запланирована на 17:16 мск.

Ранее все пуски с членами экипажа осуществлялись на ракете-носителе "Союз-ФГ" с украинской системой управления. Впервые пилотируемый корабль на "Союзе-2.1а" был запущен без экипажа в августе 2019 года. На борту находился антропоморфный робот "Федор" (Skybot F-850). Сейчас на МКС находятся космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка и астронавты NASA Джессика Меир и Эндрю Морган. Их возвращение на Землю запланировано на 17 апреля на "Союзе МС-15".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Фёдор
Компании
NASA
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
2020-й год
Байконур
МКС
ОБСЕ
Робот
Союз ПКК
Союз РН
Союз-2 РН
Похожие новости
05.02.2020
Рогозин: решивший списать модуль "Наука" подпишет себе "смертный приговор"
23.09.2019
Индикатором невесомости нового экипажа МКС станет игрушечный единорог
26.08.2019
Роскосмос спасает "Союз МС-14" с роботом Федором
22.07.2019
Отправка робота FEDOR на МКС позволит двигаться в сторону освоения дальнего космоса - Рогозин
14.03.2019
Украина подвела: предстартовые проблемы "Союза"
1 комментарий
№1
09.04.2020 12:57
Цитата, q
В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16». Это первый пилотируемый запуск в этом году. «Союз МС-16» успешно выведен на околоземную орбиту.
Стыковка с МКС ожидается в 16:45 (мск).
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.04 14:44
  • 12
В NASA рассчитывают, что россияне и американцы будут летать в космос на кораблях обеих стран
  • 09.04 14:36
  • 1
Обстрел самолета США из гранатомета сняли на видео
  • 09.04 14:23
  • 2
Командир сверхсекретного отряда ВВС США рассказал о ненадежности советских МиГов
  • 09.04 14:06
  • 1
В МИД РФ напомнили о статусе космического пространства
  • 09.04 14:06
  • 1
Армия США получила первую партию новых снайперских винтовок M110A1
  • 09.04 14:04
  • 131
Страна не работает до 30 апреля
  • 09.04 13:58
  • 1
Нецелесообразно: кого не позовут на парад Победы
  • 09.04 13:57
  • 1
«Захват территорий»: в России оценили планы Трампа на Луну
  • 09.04 13:10
  • 115
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 09.04 13:10
  • 31
Кому выгодно убийство экономики
  • 09.04 13:10
  • 8
Перемены вместо «реформ»
  • 09.04 12:57
  • 1
Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКС
  • 09.04 12:41
  • 54
Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года
  • 09.04 11:20
  • 5
Новый калибр может изменить тактику боя
  • 09.04 11:15
  • 1
"Боевые баркасы": на чем украинские моряки хотят штурмовать Крым