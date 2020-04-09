Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКС

Традиционную пресс-конференцию экипажа перед вылетом отменили из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Государственная комиссия утвердила экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-16", который отправится на Международную космическую станцию (МКС) 9 апреля на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Роскосмоса.

"В составе основного экипажа [утверждены] космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, астронавт NASA Кристофер Кэссиди", - отметили в госкорпорации.

В дублирующий экипаж вошли российские космонавты Сергей Рыжиков, Андрей Бабкин и астронавт из США Стивен Боуэн.

Из-за пандемии коронавируса членам экипажа пришлось отказаться от ряда традиций. В частности, еще в Москве они не смогли посетить Кремлевскую стену, дом Сергея Королева. Также была отменена традиционная пресс-конференция экипажа перед вылетом на Байконур. Сейчас основной и дублирующий экипажи находятся в режиме обсервации. В пресс-службе Центра подготовки космонавтов сообщили ТАСС, что семьи членов экипажа новой экспедиции не смогут прибыть на космодром.

Первый пуск с экипажем в 2020 году запланирован 9 апреля в 11:05 мск со стартовой площадки номер 31 (стартовый комплекс "Восток"). Пилотируемый корабль "Союз МС-16" будет выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а". Сближение с МКС пройдет по шестичасовой схеме. Стыковка "Союза МС-16" со станцией запланирована на 17:16 мск.

Ранее все пуски с членами экипажа осуществлялись на ракете-носителе "Союз-ФГ" с украинской системой управления. Впервые пилотируемый корабль на "Союзе-2.1а" был запущен без экипажа в августе 2019 года. На борту находился антропоморфный робот "Федор" (Skybot F-850). Сейчас на МКС находятся космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка и астронавты NASA Джессика Меир и Эндрю Морган. Их возвращение на Землю запланировано на 17 апреля на "Союзе МС-15".