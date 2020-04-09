Военный медцентр в Волгограде построили более чем на 50%

Многофункциональный медицинский центр в Волгограде, который должен быть сдан к 30 апреля, возведен уже более чем наполовину. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.

В течение двух недель подрядчики Военно-строительного комплекса Министерства обороны забетонировали цоколь, поставили металлокаркас и приступили к монтажу сэндвич-панелей, передает ТАСС.

Строительство ведется круглые сутки, на площадке более 400 рабочих, задействовано около 40 единиц техники, включая бетоновоз, бетононасос, автокраны, экскаваторы, манипуляторы, самосвалы.

7 апреля министр обороны России Сергей Шойгу назвал строительство 16 таких центров важнейшей задачей. По его словам, на всех строительных площадках подрядчики уже приступили к работам, и объекты будут введены в эксплуатацию с 20 апреля по 15 мая.

В конце марта сообщалось, что первый из этих центров, расположенный в Нижнем Новгороде, будет сдан к 20 апреля.

О планах Минобороны возвести 16 модульных медцентров для успешного противостояния коронавирусу 26 марта заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, до 30 апреля будут построены восемь центров: в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ, Уссурийске, до 15 мая — достроены остальные.