Хорватия приостановила покупку новых истребителей в связи с пандемией COVID-19

ЦАМТО, 8 апреля. Процесс закупки новых истребителей для ВВС Хорватии был приостановлен 2 апреля из-за продолжающейся пандемии COVID-19.

"В данных обстоятельствах правительство Хорватии решило приостановить до дальнейшего уведомления процесс приобретения новых истребителей. Все страны, принимающие участие в тендере, будут уведомлены об изменении сроков его проведения в письменной форме", – цитирует Jane's Defence Weekly премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича.

Министр обороны Хорватии Дамир Крстичевич уточнил, что процедура закупки продолжалась вплоть до начала апреля, министерство получало и анализировало поступавшие предложения. Теперь этот процесс приостановлен. Ранее Министерство обороны предполагало получить все предложения до 7 мая, но теперь "крайняя" дата будет перенесена по срокам.

Кроме того, международное авиашоу CROIMAS-2020, которое планировалось провести 30 мая в г.Задар, перенесено на год в условиях ограничений из-за COVID-19.

Таким образом, на текущий момент неизвестно, как будет осуществляться патрулирование воздушного пространства страны после того, как в 2023-2024 гг. истечет срок эксплуатации МиГ-21, а также сможет ли вообще Хорватия выделить средства на закупку истребителей с учетом необходимости финансирования мер по защите населения от пандемии коронавируса COVID-19, тем более в условиях начавшегося экономического кризиса.

Как сообщал ЦАМТО, Минобороны Хорватии намерено приобрести новые истребители для замены состоящих на вооружении устаревших МиГ-21bisD/UMD. В 2017 году комиссия МО Хорватии по итогам тендера признала лучшим предложение Израиля, предусматривающее поставку 12 прошедших модернизацию F-16C/D Блок.30. Стоимость продажи оценивалась в 500 млн. долл. Тем не менее, после длительных переговоров продажа была заблокирована Госдепартаментом США, а в январе 2019 года Израиль официально уведомил Хорватию о невозможности продажи этих самолетов.

Комитет по вопросам обороны парламента Хорватии 3 июля 2019 года дал согласие на возобновление процедуры закупки истребителей. 4 июля 2019 года правительство Хорватии приняло решении о создании межминистерской комиссии по закупке многоцелевых боевых самолетов в составе 16 человек.

Запросы на поставку 12 истребителей, которые должны эксплуатироваться не менее 25 лет, были направлены в 26 стран. Кроме того, прямые переговоры были проведены с США, Францией, Италией и Швецией. По итогам этой работы в качестве претендентов были отобраны семь стран.

В эти страны 15 января 2020 года были направлены запросы о предложениях на поставку истребителей. В качестве претендентов на поставку новых самолетов рассматриваются США (F-16) и Швеция ("Грипен"), а на бывшие в эксплуатации истребители – Греция, Израиль и Норвегия (F-16), Италия ("Тайфун") и Франция ("Рафаль"). Ответы на запрос предполагалось получить к 7 мая, а рекомендации по выбору победителя представить правительству Хорватии к началу августа 2020 года. Теперь эти даты перенесены на неопределенный срок.