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ЦАМТО

Новые вертолеты Ми-8АМТШ поступили на вооружение армейской авиации ЮВО на Кубани

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Вертолёт Ми-8АМТШ-ВН
Вертолёт Ми-8АМТШ-ВН.
Источник изображения: iz.ru

ЦАМТО, 8 апреля. Авиационный полк армейской авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае пополнился новыми вертолетами Ми-8АМТШ "Терминатор".

Ранее представители округа на предприятии-изготовителе завершили приемку новых винтокрылых машин, после чего она была доставлена на аэродром постоянного базирования.

"Терминатор" оснащен современным навигационным оборудованием, которое позволяет совершать полеты и выполнять задачи в любых погодных условиях.

Военнослужащим инженерно-авиационной службы предстоит провести необходимый комплекс регламентных приемных работ, полностью проверить функционирование всех систем и механизмов авиационных комплексов.

В ближайшие время экипажи вертолетов совершат контрольные облеты, включающие в себя серию взлетов и посадок вертолета, полеты на высотах до 1000 м, а также проверку работы систем при нагрузках и перегрузках.

Всего с 2010 года в войска ЮВО поступило около 12 тыс. ед. новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники, оснащенной эффективными средствами связи и автоматизированными системами управления, сообщает пресс-служба округа.

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