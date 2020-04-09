Войти
Военное обозрение

Россия подтвердила готовность к поставке боевых самолётов Азербайджану

435
0
0

Источник изображения: https://dfnc.ru/

Россия готова к проведению переговоров с Азербайджаном по поставкам широкого спектра вооружений, включая авиационную технику. Об этом сообщает Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

Как заявила официальный представитель ФСВТС России Мария Воробьева, Азербайджан является давним партнером России в области ВТС, поэтому Москва готова к проведению переговоров с Баку по поставкам российских вооружений и военной техники.

Азербайджан является давним партнером Российской Федерации в области военно-технического сотрудничества, которое между нашими странами развивается поступательно и планомерно. В этой связи готовы к дальнейшему обсуждению с партнерами широкого спектра направлений сотрудничества, в том числе и по авиационной тематике

- говорится в сообщении ФСВТС.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило об интересе ВВС республики к российским самолетам МиГ-35 и Су-35. Делегация военного ведомства посетила авиазаводы компании "Сухой" и корпорации "МиГ", где ознакомилась с тактико-техническими и боевыми возможностями российских боевых самолетов. Кроме того, азербайджанские пилоты совершили полеты на истребителях МиГ-35.

В октябре 2019 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан подписал с Россией контракты в сфере ВТС на 5 млрд долларов, из которых контракты на 3 млрд уже реализованы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Россия
Продукция
МиГ-35
Су-35
Компании
МиГ РСК
Сухой ПАО
ФСВТС РФ
Похожие новости
15.02.2017
Оружие, испытанное войной: участники AeroIndia-2017 оценили российский ОПК
15.02.2017
Россия представит более 400 образцов военной техники на АeroIndia-2017
28.08.2015
По экспортным поставкам новых истребителей первое место занимает «Локхид Мартин», второе – производители «Су»
06.02.2007
Константин Макиенко: За 15 лет Китай потребил до половины всех российских военных поставок за рубеж
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.04 14:36
  • 1
Обстрел самолета США из гранатомета сняли на видео
  • 09.04 14:23
  • 2
Командир сверхсекретного отряда ВВС США рассказал о ненадежности советских МиГов
  • 09.04 14:06
  • 1
В МИД РФ напомнили о статусе космического пространства
  • 09.04 14:06
  • 1
Армия США получила первую партию новых снайперских винтовок M110A1
  • 09.04 14:04
  • 131
Страна не работает до 30 апреля
  • 09.04 13:58
  • 1
Нецелесообразно: кого не позовут на парад Победы
  • 09.04 13:57
  • 1
«Захват территорий»: в России оценили планы Трампа на Луну
  • 09.04 13:10
  • 115
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 09.04 13:10
  • 31
Кому выгодно убийство экономики
  • 09.04 13:10
  • 8
Перемены вместо «реформ»
  • 09.04 12:57
  • 1
Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКС
  • 09.04 12:41
  • 54
Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года
  • 09.04 11:20
  • 5
Новый калибр может изменить тактику боя
  • 09.04 11:15
  • 1
"Боевые баркасы": на чем украинские моряки хотят штурмовать Крым
  • 09.04 10:05
  • 9
На параде Победы покажут четыре "Кинжала"