Россия подтвердила готовность к поставке боевых самолётов Азербайджану

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Россия готова к проведению переговоров с Азербайджаном по поставкам широкого спектра вооружений, включая авиационную технику. Об этом сообщает Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

Как заявила официальный представитель ФСВТС России Мария Воробьева, Азербайджан является давним партнером России в области ВТС, поэтому Москва готова к проведению переговоров с Баку по поставкам российских вооружений и военной техники.

Азербайджан является давним партнером Российской Федерации в области военно-технического сотрудничества, которое между нашими странами развивается поступательно и планомерно. В этой связи готовы к дальнейшему обсуждению с партнерами широкого спектра направлений сотрудничества, в том числе и по авиационной тематике

- говорится в сообщении ФСВТС.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило об интересе ВВС республики к российским самолетам МиГ-35 и Су-35. Делегация военного ведомства посетила авиазаводы компании "Сухой" и корпорации "МиГ", где ознакомилась с тактико-техническими и боевыми возможностями российских боевых самолетов. Кроме того, азербайджанские пилоты совершили полеты на истребителях МиГ-35.

В октябре 2019 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан подписал с Россией контракты в сфере ВТС на 5 млрд долларов, из которых контракты на 3 млрд уже реализованы.