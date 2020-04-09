В Военной академии РВСН осуществляется подготовка по новым специальностям

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. В Балашихе академии выделили 120 га и готовы предоставить еще, если понадобится. Фото автора.

ЦАМТО, 8 апреля. В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого осуществляется подготовка по новым двум специальностям.

Специальности "Эксплуатация систем управления и проверочно-пускового оборудования стратегических ракет стационарного базирования" и "Применение и эксплуатация автоматизированных систем управления стационарных ракетных комплексов" уже включены в учебный процесс.

Кроме того, в академии в текущем учебном году открыта подготовка слушателей по специальности "Управление испытаниями вооружения, военной техники на полигонах комплексов".

В настоящее время в академии и ее филиале осуществляется подготовка по 36 специальностям высшего и среднего профессионального образования.

Ввиду этого в учебные программы внесены дополнения и изменения для подготовки специалистов, которые непосредственно будут работать с этими новейшими комплексами, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.